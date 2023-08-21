Стив Керр об Энтони Эдвардсе: «Тот самый парень, который решает»

Теги Миннесота сборная Германии сборная США Стив Керр Чемпионат мира по баскетболу 2023 Энтони Эдвардс Баскетбол

Главный тренер сборной США Стив Керр сказал, что защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс во время подготовки к ЧМ-2023 зарекомендовал себя лидером команды.

«Несомненно, что он тот самый парень, который решает. Вы могли заметить, что он понимает это сам. Но теперь это знает и команда, равно как и болельщики.

Энтони искренне верит, что каждый вечер он является лучшим игроком в зале. Он прогрессирует, движется вперед», – заявил Керр.

В победной для США товарищеской игре с Германией (99:91) Эдвардс набрал 34 очка при 11 из 20 с игры.

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