Стив Керр об Энтони Эдвардсе: «Тот самый парень, который решает»

Главный тренер сборной США Стив Керр сказал, что защитник «Миннесоты» во время подготовки к ЧМ-2023 зарекомендовал себя лидером команды.

«Несомненно, что он тот самый парень, который решает. Вы могли заметить, что он понимает это сам. Но теперь это знает и команда, равно как и болельщики.

Энтони искренне верит, что каждый вечер он является лучшим игроком в зале. Он прогрессирует, движется вперед», – заявил Керр.

В победной для США товарищеской игре с Германией (99:91) Эдвардс набрал 34 очка при 11 из 20 с игры.

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