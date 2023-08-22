Кевин Гарнетт: «Я наблюдаю за Энтони Эдвардсом. Он выделяется»

Легенда НБА Кевин Гарнетт заявил о том, что его тоже впечатлил защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс.

Главный тренер сборной США Стив Керр назвал Эдвардса человеком, который в состоянии быть лидером команды на ЧМ-2023.

«Я наблюдаю за . Он выделяется.

Знаете, летом, когда вы никого не видели на протяжении нескольких месяцев, а потом внезапно кто-то появляется, так вот, этот пацан смотрится хорошо. Я поверю, если вы скажете, что пацан работал над броском. Вот как он смотрится с моей точки зрения», – заявил Гарнетт.

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