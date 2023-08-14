Стив Керр о матче с Испанией: «Доволен тем, как сыграли против сильного соперника»

Теги сборная Испании сборная США НБА Стив Керр Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Главный тренер сборной США Стив Керр подвел итоги товарищеского матча с командой Испании (98:88).

«Отличный матч. Прекрасная атмосфера. Хороший вызов для нашей команды, для которой эта игра стала единственной гостевой во время этого тура.

Доволен тем, как парни сыграли против сильного соперника. Испанцы организовали рывок и вырвались вперед в третьей четверти. Мне понравилось, как ребята отреагировали, как они проявили себя под занавес третьей четверти и в начале четвертой», – заявил Керр.

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