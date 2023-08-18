Реджи Миллер о Хардене и Эмбииде: «Никогда не видел, чтобы MVP хотел уйти из команды с еще одним MVP»

Теги Леброн Джеймс Дуэйн Уэйд Филадельфия НБА Реджи Миллер Джеймс Харден Крис Миддлтон Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Никола Йокич Джамал Мюррэй Баскетбол

Бывший игрок НБА Реджи Миллер раскритиковал разыгрывающего «Филадельфии» Джеймса Хардена, который из-за личного конфликта с президентом готов отказаться от возможности выступать в одной команде с действующим MVP Джоэлом Эмбиидом.

«Я не могу вспомнить другого MVP, который хотел бы уйти из команды с еще одним MVP. Джоэл Эмбиид был MVP в прошлом году.

Подумать только! Это все равно что Джамал Мюррэй сказал бы: «Я не хочу играть с Йокичем». Это все равно что Крис Миддлтон скажет: «Знаете что? Я не хочу играть с Яннисом».

Леброн Джеймс, когда он был в «Майами». Как вы думаете, Дуэйн Уэйд сказал бы: «Знаете что? MVP два года подряд, мне пора сваливать». Вы когда-нибудь слышали, чтобы кто-то не хотел играть с MVP? Вы когда-нибудь слышали об этом?» – сказал Миллер.

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10 комментариев

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fhneh
При чем тут вообще Эмбид. У Хардена ноль претензий к Эмбиду. Он просто хотел получить обещанный годом ранее долгосрочный контракт. А Моури его кинул. Миллер вообще не следит за НБА?
+11
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+7
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propellerrr
Эээ, а то что буквально этот же игрок (Харден) в позапрошлом году уже уходил из команды с другим MVP (Дюрантом) Реджи успел позабыть?)
+8
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+6
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mastadon
Интересно в какую команду Харден запросит обмен после того, как ему разонравиться в Клипперс?
+3
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Sonder
Ответ propellerrr
А ещё, кто бы вы подумали, тот же Харден играл с Уэстбруком в Хьюстоне до этого))) Получается Джеймс уже сменил или сменит 3!!! партнёров, которые или уже были MVP, или в год игры с Харденом его получали! Кажется, это историческое достижение!
иче дюрант в бруклине мвп был или уэстбрук в рокец может?
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Сергей Пузанков
Ирвинг не мвп, но вполне уровня Мюррея-Миддлтоа, и он от Леброна уходил вообще не задумываясь и без каких-то внешних обстоятельств. Я уж не буду напоминать про противостояние Барйант-Онил. Харден до этого точно также уже из Нетс с Другим мвп - Дюрантом. Ну и не забываем, что Эмбиид мвп постольку-поскольку (не захотели Йокичу третий подряд давать)
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propellerrr
Ответ propellerrr
Эээ, а то что буквально этот же игрок (Харден) в позапрошлом году уже уходил из команды с другим MVP (Дюрантом) Реджи успел позабыть?)
А ещё, кто бы вы подумали, тот же Харден играл с Уэстбруком в Хьюстоне до этого)))

Получается Джеймс уже сменил или сменит 3!!! партнёров, которые или уже были MVP, или в год игры с Харденом его получали!
Кажется, это историческое достижение!
+4
-2
+2
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LBJ236
Ответ mastadon
Интересно в какую команду Харден запросит обмен после того, как ему разонравиться в Клипперс?
Есть вероятность и уже огромная, что это будет последний год бороды в лиге
+2
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quznez
Не так уж долго бегают игроки из команды в команду, вот и случился прецедент. Но Борода убегает от Мори, а не от мвп-игрока.
+2
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Light Yagami
Чё-то он ваще погнал. Какой-то прям совсем дешёвый газлайтинг. Он же вроде на ТВ работает? Очевидно, что чел ангажирован, понятно кем.
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Роман Ефимов
Ответ fhneh
При чем тут вообще Эмбид. У Хардена ноль претензий к Эмбиду. Он просто хотел получить обещанный годом ранее долгосрочный контракт. А Моури его кинул. Миллер вообще не следит за НБА?
И что? Контракт Хардена вообще никак не поменяется в сезоне 23/24. Не изменит его ни Мори, ни вообще кто-либо другой. Не нравится Мори играй сезон, шли его на три буквы и переходи в другую команду. На каждой пресс-конференции поливай грязью Мори. Но прямо сейчас отказаться от игры в команде в которой есть МВП - это бред.
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