Реджи Миллер о Хардене и Эмбииде: «Никогда не видел, чтобы MVP хотел уйти из команды с еще одним MVP»
Бывший игрок НБА Реджи Миллер раскритиковал разыгрывающего «Филадельфии» Джеймса Хардена, который из-за личного конфликта с президентом готов отказаться от возможности выступать в одной команде с действующим MVP Джоэлом Эмбиидом.
«Я не могу вспомнить другого MVP, который хотел бы уйти из команды с еще одним MVP. Джоэл Эмбиид был MVP в прошлом году.
Подумать только! Это все равно что Джамал Мюррэй сказал бы: «Я не хочу играть с Йокичем». Это все равно что Крис Миддлтон скажет: «Знаете что? Я не хочу играть с Яннисом».
Леброн Джеймс, когда он был в «Майами». Как вы думаете, Дуэйн Уэйд сказал бы: «Знаете что? MVP два года подряд, мне пора сваливать». Вы когда-нибудь слышали, чтобы кто-то не хотел играть с MVP? Вы когда-нибудь слышали об этом?» – сказал Миллер.
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Получается Джеймс уже сменил или сменит 3!!! партнёров, которые или уже были MVP, или в год игры с Харденом его получали!
Кажется, это историческое достижение!