Реджи Миллер о Хардене и Эмбииде: «Никогда не видел, чтобы MVP хотел уйти из команды с еще одним MVP»

Бывший игрок НБА Реджи Миллер раскритиковал разыгрывающего «Филадельфии» , который из-за личного конфликта с президентом готов отказаться от возможности выступать в одной команде с действующим MVP Джоэлом Эмбиидом.

«Я не могу вспомнить другого MVP, который хотел бы уйти из команды с еще одним MVP. Джоэл Эмбиид был MVP в прошлом году.

Подумать только! Это все равно что сказал бы: «Я не хочу играть с ». Это все равно что скажет: «Знаете что? Я не хочу играть с ».

Леброн Джеймс, когда он был в «Майами». Как вы думаете, Дуэйн Уэйд сказал бы: «Знаете что? MVP два года подряд, мне пора сваливать». Вы когда-нибудь слышали, чтобы кто-то не хотел играть с MVP? Вы когда-нибудь слышали об этом?» – сказал Миллер.

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