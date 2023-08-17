Кевин Макхэйл: «Харден приехал в лагерь толстым, и меня уволили. У него был план»

Бывший главный тренер « » не удивлен, что защитник «Филадельфии» публично раскритиковал президента клуба .

«Да, не очень удивлен.

Джеймс хотел получить от «Филадельфии» большое продление контракта, « » не дала ему этого, и это не решение Дэрила. Дэрил, конечно, имеет к этому отношение, но это решение владельца клуба.

Харден был очень зол, когда говорил, что Дэрил солгал ему, но, знаете, может быть, они увидели 7-й матч против «Селтикс» и сказали: «Нам это не интересно».

Когда я был главным тренером «Рокетс», Харден приехал в тренировочный лагерь толстым и не хотел играть, и меня уволили после 11 матчей. У него был план», – рассказал Макхэйл.

«Я не могу быть в одном клубе с этим лжецом». Разбитая любовь Хардена и Мори может уничтожить «Филадельфию»