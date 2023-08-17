Кевин Макхэйл: «Харден приехал в лагерь толстым, и меня уволили. У него был план»

Теги Хьюстон Филадельфия НБА Кевин Макхэйл Джеймс Харден Дэрил Мори Баскетбол

Бывший главный тренер «Хьюстона» Кевин Макхэйл не удивлен, что защитник «Филадельфии» Джеймс Харден публично раскритиковал президента клуба Дэрила Мори.

«Да, не очень удивлен.

Джеймс хотел получить от «Филадельфии» большое продление контракта, «Филадельфия» не дала ему этого, и это не решение Дэрила. Дэрил, конечно, имеет к этому отношение, но это решение владельца клуба.

Харден был очень зол, когда говорил, что Дэрил солгал ему, но, знаете, может быть, они увидели 7-й матч против «Селтикс» и сказали: «Нам это не интересно».

Когда я был главным тренером «Рокетс», Харден приехал в тренировочный лагерь толстым и не хотел играть, и меня уволили после 11 матчей. У него был план», – рассказал Макхэйл.

«Я не могу быть в одном клубе с этим лжецом». Разбитая любовь Хардена и Мори может уничтожить «Филадельфию»

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4 комментария

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36_i_8
И он его придерживался
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+13
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Биомеханоид
После плана тянет пожрать, всё логично.
+11
0
+11
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Tim Timson
интересные истории)...приехал толстым и не хотел играть. одной фразой)
+2
0
+2
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