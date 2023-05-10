Реджи Миллер: «Уорриорз» находятся на аппарате жизнеобеспечения»

Легенда НБА Реджи Миллер считает, что у «Голден Стэйт» еще есть небольшой шанс спастись в серии второго раунда плей-офф против «Лейкерс» (1-3).

«Я не говорю, что эта серия для «Голден Стэйт» окончена. У чемпионов еще есть шанс, но скажу, что сейчас они находятся на аппарате жизнеобеспечения, и конец близок.

пытается стать третьей опцией в атаке. Мы ожидали, что ей станет , но у него не получается», – сказал Миллер.

«Голден Стэйт» на грани вылета – дважды уступили «Лейкерс». Теперь уже Карри нужно отыгрываться с 1-3 против Леброна