Реджи Миллер: «Уорриорз» находятся на аппарате жизнеобеспечения»

Теги Голден Стэйт Лейкерс НБА Реджи Миллер НБА плей-офф Эндрю Уиггинс Джордан Пул Баскетбол

Легенда НБА Реджи Миллер считает, что у «Голден Стэйт» еще есть небольшой шанс спастись в серии второго раунда плей-офф против «Лейкерс» (1-3).

«Я не говорю, что эта серия для «Голден Стэйт» окончена. У чемпионов еще есть шанс, но скажу, что сейчас они находятся на аппарате жизнеобеспечения, и конец близок.

Эндрю Уиггинс пытается стать третьей опцией в атаке. Мы ожидали, что ей станет Джордан Пул, но у него не получается», – сказал Миллер.

«Голден Стэйт» на грани вылета – дважды уступили «Лейкерс». Теперь уже Карри нужно отыгрываться с 1-3 против Леброна

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7 комментариев

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Чубака из половины Шака
На инотропной поддержке с большими дозами норадреналина.
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pele_kan
Было бы символично отдать Леброну должок и отыграться с 1-3) хотя шансов мало конечно
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-1
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Antony78
Ответ Xell
На рыбалке им будет хорошо. Рыбаки подтвердят)
рыбаки с озера?
+4
-3
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udod
Ответ Mikael Rikhard
ГСВ команда с одним из худших менеджментов лиги. держится исключительно на Карри. причём у них было несколько лет на перестройку после финала с Торонто.
может ты не заметил, но после финала с Торонто в 2019 году, ГСВ взяли гайки в 2022, и там играли Уиггинс, Пул, Пэйтон, которых не было с Торонто
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