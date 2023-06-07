Реджи Миллер о Викторе Вембаньяме: «Единственное, что меня беспокоит – он похож на меня, но ростом 226 сантиметров»

Легенда НБА Реджи Миллер признался, что переживает за здоровье будущего новичка НБА Викторе Вембаньямы.

«Единственное, что меня беспокоит – он похож на меня, но ростом 226 сантиметров.

Стучу по дереву, но я редко травмировался за 18 лет карьеры, только травмы голеностопа. Но я играл на периметре, я не толкался с большими парнями. Но сейчас баскетбол не такой силовой, как был в 80-х и 90-х, так что его не будут так бить, как в те времена.

Я просто надеюсь, что он не травмируется. Я молюсь, чтобы он был здоров. Если он будет здоров и будет играть так, как на видео и в скаутских отчетах, то будущее за ним. Я очень рад за него», – сказал Миллер.

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