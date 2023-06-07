Реджи Миллер о Викторе Вембаньяме: «Единственное, что меня беспокоит – он похож на меня, но ростом 226 сантиметров»

Теги НБА Реджи Миллер драфт НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

Легенда НБА Реджи Миллер признался, что переживает за здоровье будущего новичка НБА Викторе Вембаньямы.

«Единственное, что меня беспокоит – он похож на меня, но ростом 226 сантиметров.

Стучу по дереву, но я редко травмировался за 18 лет карьеры, только травмы голеностопа. Но я играл на периметре, я не толкался с большими парнями. Но сейчас баскетбол не такой силовой, как был в 80-х и 90-х, так что его не будут так бить, как в те времена.

Я просто надеюсь, что он не травмируется. Я молюсь, чтобы он был здоров. Если он будет здоров и будет играть так, как на видео и в скаутских отчетах, то будущее за ним. Я очень рад за него», – сказал Миллер.

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2 комментария

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Джонни-массажист
Не хо у искать минусы у Венбаньямы.Просто,если ониесть,они сами и вылезут,и понятно,что первое - малый вес. Поэтому скажу о плюсах-для парня в 19 лет он неплохо видит площадку, у него хороший бросок, он уверенно ведёт мяч(я видел,как он жонглирует тремя мячами) .Парень бросает трехи со степ-беком.Все подборы и блок-шоты в перспективе будут у него, как пирожки в кармане.Лично я буду верить в его хорошее будущее.
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Stephan Carrypenko
Ответ Джонни-массажист
Не хо у искать минусы у Венбаньямы.Просто,если ониесть,они сами и вылезут,и понятно,что первое - малый вес. Поэтому скажу о плюсах-для парня в 19 лет он неплохо видит площадку, у него хороший бросок, он уверенно ведёт мяч(я видел,как он жонглирует тремя мячами) .Парень бросает трехи со степ-беком.Все подборы и блок-шоты в перспективе будут у него, как пирожки в кармане.Лично я буду верить в его хорошее будущее.
Хороший скаутской отчёт , со ссылкой на данные мед штаба))
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