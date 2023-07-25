«Стив Нэш и Реджи Миллер». Стефен Карри назвал игроков, которым он отдал бы свои чемпионские перстни
Суперзвезду «Голден Стэйт» Стефена Карри спросили, кому из великих игроков, которым не удалось выиграть чемпионат, он отдал бы один из своих чемпионских перстней.
«Отличный вопрос! Это точно был бы не Чарльз Баркли. Я бы выбрал Стива Нэша и Реджи Миллера», – ответил Карри.
Карри является четырехкратным чемпионом НБА.
Для Стефа Карри гольф – больше, чем хобби. Игра неразрывно связана с его инвестициями, имиджем и баскетбольной карьерой
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