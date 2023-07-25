«Стив Нэш и Реджи Миллер». Стефен Карри назвал игроков, которым он отдал бы свои чемпионские перстни

Теги Голден Стэйт Стив Нэш НБА Реджи Миллер Чарльз Баркли Стефен Карри Баскетбол

Суперзвезду «Голден Стэйт» Стефена Карри спросили, кому из великих игроков, которым не удалось выиграть чемпионат, он отдал бы один из своих чемпионских перстней.

«Отличный вопрос! Это точно был бы не Чарльз Баркли. Я бы выбрал Стива Нэша и Реджи Миллера», – ответил Карри.

Карри является четырехкратным чемпионом НБА.

Для Стефа Карри гольф – больше, чем хобби. Игра неразрывно связана с его инвестициями, имиджем и баскетбольной карьерой

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3 комментария

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Cash_flow
Ответ Мурад Сабиев
Ждем реакцию Чарльза 😂
Чак Баркли назвал игроков, у которых он бы забрал чемпионские перстни
+4
0
+4
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Мурад Сабиев
Ждем реакцию Чарльза 😂
+3
0
+3
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Evincive
Да уж, "Финикс" с Нэшем был чудо, как хорош. До сих пор уверен, играй Джо Джонсон в первых двух домашних матчах, результат финала конференции 2005 мог быть другим.
0
0
0
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