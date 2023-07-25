«Стив Нэш и Реджи Миллер». Стефен Карри назвал игроков, которым он отдал бы свои чемпионские перстни

Суперзвезду « » спросили, кому из великих игроков, которым не удалось выиграть чемпионат, он отдал бы один из своих чемпионских перстней.

«Отличный вопрос! Это точно был бы не . Я бы выбрал и Реджи Миллера», – ответил Карри.

Карри является четырехкратным чемпионом .

Для Стефа Карри гольф – больше, чем хобби. Игра неразрывно связана с его инвестициями, имиджем и баскетбольной карьерой