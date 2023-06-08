Стивен Эй Смит опозорился в прямом эфире: он не знал, что Никола Йокич доминирует в трехсекундной зоне

Теги Денвер Шакил О′Нил Джей Джей Редик НБА Кевин Макхэйл НБА плей-офф Никола Йокич Стивен Эй Смит Баскетбол

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит вызвал возмущение у соведущих шоу First Take, заявив, что центровой «Денвера» Никола Йокич не доминирует под кольцом.

«Йокич не славится доминирующей игрой в трехсекундной зоне. Это не его игра», – заявил Смит.

«Стивен, у нас есть данные за последние 10 лет. Вы знаете, какая игра в позиционном нападении является самой эффективной? Игра Николы Йокича в трехсекундной зоне. Бум!» – отреагировал Джей Джей Редик.

«Вы понимаете, что я имею в виду. У Николы Йокича мягкий бросок. Он больше напоминает мне Кевина Макхэйла, чем Шакила О’Нила. Понимаете разницу? Макхэйл был уникальным игроком, но Шак доминировал на совершенно другом уровне», – объяснил Смит.

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9 комментариев

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Denverec
Вывод из новости: Стивен Эй Смит - дурачок.
+18
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Бондарев Олег
Ответ Denverec
Вывод из новости: Стивен Эй Смит - дурачок.
Этому выводу столько же лет, сколько Стивену Эй Смиту.
+6
0
+6
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Денис Храпунов
Ответ andrushapumba
Я прошу прощения, но мне кажется это Йокичу и не нужно. Выходя из краски, он выводит защитного большого из под кольца, освобождая там пространство. И поэтому каты внутрь от гордона или портера-мл так эффективны. Плюс ему не надо задницей задавливать соперника, если он вполне с дриблинга может выбрать себе оптимальный бросок. Нет смысла сравнивать его с шаком, макхейл более подходящее сравнение.
Надо или не надо вопрос другой. Визуально видео, а Редик подтверждает это статистикой, что Йокич уникально эффективен в краске. За счёт скила, идеальной работы ног, и умелого использования габаритов и быстрых рук, он разматывает там любого соперника. Он бы и Шакила накручивал под кольцом. Да шакил был гиператлетичным, и смысла сравнивать их нет, но это не значит что Йокич хуже в краске.
+3
0
+3
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Pirikas
Как сказал бы Валера Карпин
«Ну и?»
+2
0
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andrushapumba
Я прошу прощения, но мне кажется это Йокичу и не нужно. Выходя из краски, он выводит защитного большого из под кольца, освобождая там пространство. И поэтому каты внутрь от гордона или портера-мл так эффективны.
Плюс ему не надо задницей задавливать соперника, если он вполне с дриблинга может выбрать себе оптимальный бросок.
Нет смысла сравнивать его с шаком, макхейл более подходящее сравнение.
+2
0
+2
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scorp19
У Николы триплдабл в среднем в ПО. И какая нафиг разница доминирует он в краске или нет если он итак по 40 очков привозит не самому слабому центру.
+1
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Tim Timson
беляши наносят ответный удар)
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vy-sta-kre
Стивен Эй Смит ОПОЗОРИЛСЯ в прямом ЭФИРЕ: он не знал, что...

ПРОДОЛЖЕНИЕ В ИСТОЧНИКЕ
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Jerry Rodrogha
Стивен "Эй что ты несёшь?"
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