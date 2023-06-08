Стивен Эй Смит опозорился в прямом эфире: он не знал, что Никола Йокич доминирует в трехсекундной зоне
Эксперт ESPN Стивен Эй Смит вызвал возмущение у соведущих шоу First Take, заявив, что центровой «Денвера» Никола Йокич не доминирует под кольцом.
«Йокич не славится доминирующей игрой в трехсекундной зоне. Это не его игра», – заявил Смит.
«Стивен, у нас есть данные за последние 10 лет. Вы знаете, какая игра в позиционном нападении является самой эффективной? Игра Николы Йокича в трехсекундной зоне. Бум!» – отреагировал Джей Джей Редик.
«Вы понимаете, что я имею в виду. У Николы Йокича мягкий бросок. Он больше напоминает мне Кевина Макхэйла, чем Шакила О’Нила. Понимаете разницу? Макхэйл был уникальным игроком, но Шак доминировал на совершенно другом уровне», – объяснил Смит.
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«Ну и?»
Плюс ему не надо задницей задавливать соперника, если он вполне с дриблинга может выбрать себе оптимальный бросок.
Нет смысла сравнивать его с шаком, макхейл более подходящее сравнение.
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