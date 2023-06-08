Стивен Эй Смит опозорился в прямом эфире: он не знал, что Никола Йокич доминирует в трехсекундной зоне

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит вызвал возмущение у соведущих шоу First Take, заявив, что центровой « » Никола Йокич не доминирует под кольцом.

«Йокич не славится доминирующей игрой в трехсекундной зоне. Это не его игра», – заявил Смит.

«Стивен, у нас есть данные за последние 10 лет. Вы знаете, какая игра в позиционном нападении является самой эффективной? Игра Николы Йокича в трехсекундной зоне. Бум!» – отреагировал .

«Вы понимаете, что я имею в виду. У Николы Йокича мягкий бросок. Он больше напоминает мне , чем Шакила О’ . Понимаете разницу? Макхэйл был уникальным игроком, но Шак доминировал на совершенно другом уровне», – объяснил Смит.

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