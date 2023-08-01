Кендрик Перкинс – Стефену Карри: «Есть только один величайший игрок. Это Леброн Джеймс»

Теги Кендрик Перкинс Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс НБА Стефен Карри Баскетбол

Бывший игрок НБА, эксперт Кендрик Перкинс отреагировал на слова лидера «Голден Стэйт» Стефена Карри по поводу величайшего баскетболиста в истории.

По мнению 2-кратного MVP, «есть несколько величайших игроков».

«Это не так. Может быть только один величайший игрок.

Я соглашусь со Стефом в том, что в истории баскетбола есть множество выдающихся игроков, но величайший – только один. И вы знаете, кого я считаю таковым: Леброн Джеймс», – заявил Перкинс.

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5 комментариев

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unrecyclable
знатно лизнул
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MrFrost
Да хрен с этим перкинсом и его считаниями. У меня комменты починились!)
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Андрей Петров
если не уметь лизгуть, кому нужно сейчас завтра его мнеие не кто вообще не предаст огласки, такие вот индивидумы и в сми работают, делают громкие заявления которые не чего не весят, через 10 лет новое поколение будет заявлять что у них щас играет велечайщий игрок всех времён и так до безконечности
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Bek_cp3
Ответ MrFrost
Да хрен с этим перкинсом и его считаниями. У меня комменты починились!)
я думал тока у меня так) смотрю каменты-то есть, значит люди пишут, а я не могу) даже как-то скучнее стало новости читать без приколов в каментах)
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JustF0rTheW1n322
Сколько людей - столько и мнений.
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