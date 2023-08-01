Кендрик Перкинс – Стефену Карри: «Есть только один величайший игрок. Это Леброн Джеймс»
Бывший игрок НБА, эксперт Кендрик Перкинс отреагировал на слова лидера «Голден Стэйт» Стефена Карри по поводу величайшего баскетболиста в истории.
По мнению 2-кратного MVP, «есть несколько величайших игроков».
«Это не так. Может быть только один величайший игрок.
Я соглашусь со Стефом в том, что в истории баскетбола есть множество выдающихся игроков, но величайший – только один. И вы знаете, кого я считаю таковым: Леброн Джеймс», – заявил Перкинс.
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