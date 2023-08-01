Кендрик Перкинс – Стефену Карри: «Есть только один величайший игрок. Это Леброн Джеймс»

Бывший игрок НБА, эксперт отреагировал на слова лидера « » по поводу величайшего баскетболиста в истории.

По мнению 2-кратного MVP, «есть несколько величайших игроков».

«Это не так. Может быть только один величайший игрок.

Я соглашусь со Стефом в том, что в истории баскетбола есть множество выдающихся игроков, но величайший – только один. И вы знаете, кого я считаю таковым: », – заявил Перкинс.

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