Стеф Карри – одной фразой о взаимоотношениях с Леброном: «Все сложно»

Теги Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс НБА Стефен Карри Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри рассказал о своих взаимоотношениях со звездой «Лейкерс» Леброном Джеймсом.

Карри попросили описать это одной фразой.

«Все сложно. Потому что был пройден путь от момента, когда Леброн смотрел мои матчи еще до прихода в лигу, давал советы, как пройти через некоторые трудности, – до четырех финалов кряду.

Он отличный парень, отличный друг, отличный соперник. Это потрясающе – оглянуться назад и посмотреть, с чего все начиналось: на «Форд Филд» и «Сладких 16», – поделился Карри.

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