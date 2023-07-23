Стеф Карри – одной фразой о взаимоотношениях с Леброном: «Все сложно»

Разыгрывающий « » рассказал о своих взаимоотношениях со звездой « » .

Карри попросили описать это одной фразой.

«Все сложно. Потому что был пройден путь от момента, когда Леброн смотрел мои матчи еще до прихода в лигу, давал советы, как пройти через некоторые трудности, – до четырех финалов кряду.

Он отличный парень, отличный друг, отличный соперник. Это потрясающе – оглянуться назад и посмотреть, с чего все начиналось: на «Форд Филд» и «Сладких 16», – поделился Карри.

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