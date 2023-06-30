Кендрик Перкинс: «Леброн может обыгрывать «Уорриорз» без Дюрэнта в любой момент»
Эксперт ESPN Кендрик Перкинс считает, что «Лейкерс» Леброна Джеймса сильнее «Голден Стэйт» Стефена Карри.
Перкинс назвал две главные угрозы действующего чемпиона «Денвера» на Западе – это «Финикс» и «Лейкерс».
«Помимо «Финикса» угрозой можно назвать «Лейкерс». «Голден Стэйт» нет. Леброн может обыгрывать «Уорриорз» со Стефом Карри, но без Кевина Дюрэнта в любой момент.
Леброн хорошо знает их, хорошо знает Карри. Мы видели, как здорово они были готовы к ним в минувшем плей-офф», – заявил Перкинс.
В плей-офф-2023 «Лейкерс» прошли «Голден Стэйт» во втором раунде в шести матчах.
50 главных свободных агентов НБА-2023
Харден не будет свободным агентом, он требует обмен! Рынок игроков НБА разогрелся еще до открытия
7 комментариев