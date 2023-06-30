Кендрик Перкинс: «Леброн может обыгрывать «Уорриорз» без Дюрэнта в любой момент»

Теги Кендрик Перкинс Леброн Джеймс Денвер Голден Стэйт Лейкерс Финикс НБА Кевин Дюрэнт Стефен Карри Баскетбол

Эксперт ESPN Кендрик Перкинс считает, что «Лейкерс» Леброна Джеймса сильнее «Голден Стэйт» Стефена Карри.

Перкинс назвал две главные угрозы действующего чемпиона «Денвера» на Западе – это «Финикс» и «Лейкерс».

«Помимо «Финикса» угрозой можно назвать «Лейкерс». «Голден Стэйт» нет. Леброн может обыгрывать «Уорриорз» со Стефом Карри, но без Кевина Дюрэнта в любой момент.

Леброн хорошо знает их, хорошо знает Карри. Мы видели, как здорово они были готовы к ним в минувшем плей-офф», – заявил Перкинс.

В плей-офф-2023 «Лейкерс» прошли «Голден Стэйт» во втором раунде в шести матчах.

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7 комментариев

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Pavel Egorov
Нравится мне работа у Перкинса. Чтоб я так жил. Несёшь бред, а деньги капают.
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Pavel Egorov
Я бы добавил Сакраменто. Это обновленные ГСВ, которые моложе. Финикс на бумаге крут, но в деле не известно. Денвер - чемпион, тут можно и нужно боятся, особенно, после 0:4.
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Birdman NBA
Жаль что мы так и не увидели третье противостояние Кавс vs ГСВ без читерства с КД.
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ты не прав
Ответ Ali Kurainov 2.0
2015, 2021, 2023 Стеф>Брон. 2016, 2017 Брон>Стеф. Эйди спас Брона в 2021, 2023, как Дюрент спас Стефа в 2017
Я вот уже пять минут голову ломаю как ты свои больше и меньше ставил. Сначала я думал по победам, но чет нет. Потом думал, что по стате. Тоже нет. Потом думал, что по импакту, тоже нет. Потом думал по регалиям, тоже нет. Ты как вообще самому себе это объяснил?
+1
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Костя Кот
Ответ ты не прав
Я вот уже пять минут голову ломаю как ты свои больше и меньше ставил. Сначала я думал по победам, но чет нет. Потом думал, что по стате. Тоже нет. Потом думал, что по импакту, тоже нет. Потом думал по регалиям, тоже нет. Ты как вообще самому себе это объяснил?
просто набросал статейку.
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