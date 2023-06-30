Эксперт ESPN Кендрик Перкинс считает, что «Лейкерс» сильнее «Голден Стэйт» .

Перкинс назвал две главные угрозы действующего чемпиона « » на Западе – это « » и « ».

«Помимо «Финикса» угрозой можно назвать «Лейкерс». «Голден Стэйт» нет. Леброн может обыгрывать «Уорриорз» со Стефом Карри, но без Кевина Дюрэнта в любой момент.

Леброн хорошо знает их, хорошо знает Карри. Мы видели, как здорово они были готовы к ним в минувшем плей-офф», – заявил Перкинс.

В плей-офф-2023 «Лейкерс» прошли «Голден Стэйт» во втором раунде в шести матчах.

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