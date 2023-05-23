Журналист The Ringer Кевин О’Коннор считает, что суперзвезда «Лейкерс» может попросить об обмене в «Голден Стэйт».

«Интерес между Леброном и «Уорриорз» может быть взаимным.

Леброн дружит с и однажды уже назвал действующим игроком, с которым он больше всего хотел бы сыграть. В прошлом году во время The Shop деловой партнер Леброна Мэверик Картер попросил его назвать команду, за которую он больше всего хотел бы играть, не считая «Лейкерс», и Леброн сказал: «Уорриорз» или «Хит», – пишет О’Коннор.

«Мне нравится, как Дрэймонд разговаривает с партнерами. Я бы с удовольствием поругался с Дрэймондом. Мне нравится, когда кто-то матерится на меня, если я не делаю свою работу. Мне бы понравилось играть с Дрэймондом», – сказал Джеймс в том выпуске шоу The Shop.

«Если Леброн перейдет в « » на последнюю главу своей карьеры, это может стать баскетбольной нирваной. Сейчас Леброну больше, чем когда-либо, нужен звездный партнер, способный создавать моменты для броска. Из этого плей-офф стало очевидно, что он не может тянуть нападение в одиночку. Вот почему Кайри Ирвинг является потенциальной целью для «Лейкерс». Объединение Стефа и Леброна кажется союзом, заключенным на небесах, особенно когда они находятся на закате карьер», – добавляет О’Коннор.

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