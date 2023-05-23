Журналист Кевин О’Коннор: «Интерес между Леброном Джеймсом и «Уорриорз» может быть взаимным»
Журналист The Ringer Кевин О’Коннор считает, что суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс может попросить об обмене в «Голден Стэйт».
«Интерес между Леброном и «Уорриорз» может быть взаимным.
Леброн дружит с Дрэймондом Грином и однажды уже назвал Стефа Карри действующим игроком, с которым он больше всего хотел бы сыграть. В прошлом году во время The Shop деловой партнер Леброна Мэверик Картер попросил его назвать команду, за которую он больше всего хотел бы играть, не считая «Лейкерс», и Леброн сказал: «Уорриорз» или «Хит», – пишет О’Коннор.
«Мне нравится, как Дрэймонд разговаривает с партнерами. Я бы с удовольствием поругался с Дрэймондом. Мне нравится, когда кто-то матерится на меня, если я не делаю свою работу. Мне бы понравилось играть с Дрэймондом», – сказал Джеймс в том выпуске шоу The Shop.
«Если Леброн перейдет в «Голден Стэйт» на последнюю главу своей карьеры, это может стать баскетбольной нирваной. Сейчас Леброну больше, чем когда-либо, нужен звездный партнер, способный создавать моменты для броска. Из этого плей-офф стало очевидно, что он не может тянуть нападение в одиночку. Вот почему Кайри Ирвинг является потенциальной целью для «Лейкерс». Объединение Стефа и Леброна кажется союзом, заключенным на небесах, особенно когда они находятся на закате карьер», – добавляет О’Коннор.
«Денвер Наггетс» – впервые в финале НБА! Всухую обыграли «Лейкерс» и заставили Леброна думать об уходе на пенсию
Но на самом деле будет так. Леброн играет сезон в Лал, затем берет свою опцию и оказывается там куда он с сильвером устроит Бронни. Потом Еще один год и да здравствует команда в Вегасе.
Теоретически он может взять этот год (или до асг) отпуска набраться сил на последний год с бронни, но это единственный вопрос
Дед Леброн выбил ГС из ПО и попал в финал конфы. В 38 лет.
Пикового Дюранта выбили пиковые ГС и он побежал к ним, воспользовавшись читерским ростом потолка зарплат.
В переходе Дюранта в ГС выглядит неприятным все. В нынешнем переходе Леброна в любую команду НБА вообще сложно усмотреть что-то неприятное.
Возможно, второй лучший игрок всех времен может позволить в 39 поиграть там, где душе угодно.