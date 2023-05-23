Журналист Кевин О’Коннор: «Интерес между Леброном Джеймсом и «Уорриорз» может быть взаимным»

Теги возможные переходы Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс НБА Стефен Карри НБА плей-офф Дрэймонд Грин Баскетбол

Журналист The Ringer Кевин О’Коннор считает, что суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс может попросить об обмене в «Голден Стэйт».

«Интерес между Леброном и «Уорриорз» может быть взаимным.

Леброн дружит с Дрэймондом Грином и однажды уже назвал Стефа Карри действующим игроком, с которым он больше всего хотел бы сыграть. В прошлом году во время The Shop деловой партнер Леброна Мэверик Картер попросил его назвать команду, за которую он больше всего хотел бы играть, не считая «Лейкерс», и Леброн сказал: «Уорриорз» или «Хит», – пишет О’Коннор.

«Мне нравится, как Дрэймонд разговаривает с партнерами. Я бы с удовольствием поругался с Дрэймондом. Мне нравится, когда кто-то матерится на меня, если я не делаю свою работу. Мне бы понравилось играть с Дрэймондом», – сказал Джеймс в том выпуске шоу The Shop.

«Если Леброн перейдет в «Голден Стэйт» на последнюю главу своей карьеры, это может стать баскетбольной нирваной. Сейчас Леброну больше, чем когда-либо, нужен звездный партнер, способный создавать моменты для броска. Из этого плей-офф стало очевидно, что он не может тянуть нападение в одиночку. Вот почему Кайри Ирвинг является потенциальной целью для «Лейкерс». Объединение Стефа и Леброна кажется союзом, заключенным на небесах, особенно когда они находятся на закате карьер», – добавляет О’Коннор.

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54 комментария

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Deathspell Omega
Мда, если это произойдет, то тут такое начнется, чего даже во времена Дюранта в "Уорриорз" не было....
+49
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+49
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Deathspell Omega
Ответ ruprekht
Комментарий удален модератором
lost повесится...я надеюсь.
+42
-1
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Сергей Пузанков
Ответ Archer_Great
Руководство лиги имеет право наложить вето на подобного рода сделки. Вот только есть нюанс: Сильвер явно не станет портить закат карьеры Джеймса и свою "карму", так что, с высокой долей вероятности, последующие 2+- года Лебронтию будет дозволено чуть ли не все, что его душе будет угодно. И с сыном поиграет, и в ГСВ перейдет, если захочет, и Шака подпишет под ПО на банку))
Что за правило такое? Леброн явно не на минималку пойдёт играть. Будет обмен (если будет), у лиги нет оснований для наложения вето.
+20
-1
+19
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Аморалинни
Пула в Финикс, Дюранта в Лейкерс, Лебу в ГСВ
+24
-6
+18
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Deathspell Omega
Ответ Mars Usmanov
что начнется ?
Крики, вопли, письма в спортлото и т.д.
+17
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Tim Timson
Боб Майерс понятно почему хочет уйти)
+16
0
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Notionalist Notionalist
Ответ Archer_Great
Руководство лиги имеет право наложить вето на подобного рода сделки. Вот только есть нюанс: Сильвер явно не станет портить закат карьеры Джеймса и свою "карму", так что, с высокой долей вероятности, последующие 2+- года Лебронтию будет дозволено чуть ли не все, что его душе будет угодно. И с сыном поиграет, и в ГСВ перейдет, если захочет, и Шака подпишет под ПО на банку))
нет никакого права вето у лиги
+16
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andrushapumba
Неплохой бред.
Но на самом деле будет так. Леброн играет сезон в Лал, затем берет свою опцию и оказывается там куда он с сильвером устроит Бронни. Потом Еще один год и да здравствует команда в Вегасе.
Теоретически он может взять этот год (или до асг) отпуска набраться сил на последний год с бронни, но это единственный вопрос
+12
-1
+11
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DeX
Ответ Archer_Great
Руководство лиги имеет право наложить вето на подобного рода сделки. Вот только есть нюанс: Сильвер явно не станет портить закат карьеры Джеймса и свою "карму", так что, с высокой долей вероятности, последующие 2+- года Лебронтию будет дозволено чуть ли не все, что его душе будет угодно. И с сыном поиграет, и в ГСВ перейдет, если захочет, и Шака подпишет под ПО на банку))
лига может наложить вето только если временно владеет командой НБА, как это было с Новым Орлеаном
+10
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I'mNotChrisPaul
Ответ Deathspell Omega
Мда, если это произойдет, то тут такое начнется, чего даже во времена Дюранта в "Уорриорз" не было....
да ладно, что начнется? Леброн придёт в ГСВ в 40 лет, а не в 27 и трио Уорриорс уже прошли свой пик, а КД как раз под прайм приходил
+7
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Роман Князефф
Хорошо бы. Больше не пришлось бы выберать за какую команду болеть ))
+10
-4
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varion
Ответ Mars Usmanov
что начнется ?
Вселенная спортсру схлопнется)))
+5
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Максим Усков
Кевин опять таблетки не принял.
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beregost
Было бы здорово, если б Роман Сприкут разобрал, как возможен такой трейд)
+5
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varion
О! Это было-бы крайне забавно. Я бы на это посмотрел. :)
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lavandil
Ответ I'mNotChrisPaul
да ладно, что начнется? Леброн придёт в ГСВ в 40 лет, а не в 27 и трио Уорриорс уже прошли свой пик, а КД как раз под прайм приходил
Леброн уже близится к пенсии может ходить по командам как дедушке вздумается.
+2
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Goddemic
Ответ Игорь Какосов
Будет весело если его поменяют на Дреймона.
Ну вы что, историю не знаете? В переходе Леброна должен фигурировать Уиггинс))
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Archer_Great
Ответ DeX
лига может наложить вето только если временно владеет командой НБА, как это было с Новым Орлеаном
Оу, даже так? Не знал, спасибо за ликбез. Видимо как раз тот переход Пола и заблокировали, на который я ссылался.
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Амбидекстер Сцевола
Эту новость что, Дюрант проплатил? Чтобы свой переход в ГС затерять на этом фоне.
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Samsonov_24_4_11_15
Ответ Deathspell Omega
lost повесится...я надеюсь.
А вариант, чтобы найтйорка прихватил?)
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Дмитрий Чирко
Если в обмене на Пула плюс пики, то я только за.
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Ред Супер
Ответ Archer_Great
Руководство лиги имеет право наложить вето на подобного рода сделки. Вот только есть нюанс: Сильвер явно не станет портить закат карьеры Джеймса и свою "карму", так что, с высокой долей вероятности, последующие 2+- года Лебронтию будет дозволено чуть ли не все, что его душе будет угодно. И с сыном поиграет, и в ГСВ перейдет, если захочет, и Шака подпишет под ПО на банку))
Не согласен, но за Шака спасибо)
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TiGra
Ответ Deathspell Omega
Мда, если это произойдет, то тут такое начнется, чего даже во времена Дюранта в "Уорриорз" не было....
Очень мало общего.
Дед Леброн выбил ГС из ПО и попал в финал конфы. В 38 лет.
Пикового Дюранта выбили пиковые ГС и он побежал к ним, воспользовавшись читерским ростом потолка зарплат.

В переходе Дюранта в ГС выглядит неприятным все. В нынешнем переходе Леброна в любую команду НБА вообще сложно усмотреть что-то неприятное.
Возможно, второй лучший игрок всех времен может позволить в 39 поиграть там, где душе угодно.
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Влад Егоров
Да, может Леброн стал слабее, но это все еще игрок, который может набрать 30 очков за первую половину. Рано его списывать.
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джинн
Ответ Archer_Great
Оу, даже так? Не знал, спасибо за ликбез. Видимо как раз тот переход Пола и заблокировали, на который я ссылался.
Может ещё заблокировать, если сделка мутная будет, так Кириленко могли заблокировать, потому что он из Миньки в Бруклин переходил с сильным понижением зарплаты, а такое в лиге понятно не приветствуется, сразу пахнет каким-то разводом.
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