Стивен Эй Смит не включил Николу Йокича в пятерку игроков, достойных «супермакса». Леброн – в списке
Эксперт ESPN Cтивен Эй Смит составил свою пятерку игроков, которые, по его мнению, достойны получения супермаксимального контракта.
В экспрессивном 4-минутном представлении участников своего списка Смит назвал форварда «Бостона» Джейсона Тейтума, разыгрывающего «Далласа» Луку Дончича и форварда «Милуоки» Янниса Адетокумбо.
На второе место эксперт поставил 38-летнего Леброна Джеймса («Лейкерс»), на первое – 35-летнего разыгрывающего «Голден Стэйт» Стефена Карри.
2-кратный MVP Никола Йокич, который уже сегодня начнет борьбу за звание чемпиона НБА, вниманием был обделен.
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26 мая, 19:46 Стивен Эй Смит: «Предсказываю, что «Майами» выиграет 6-й матч. Если нет, «Бостон» заберет 7-й».
суть всех тв программ -- делать эпатаж что бы было больше просмотров ! Для этого "эксперты" и накидывают на вентилятор )))
кто будет смотреть скучные программы ? кто потом будет обождать их ?))
все эти тв шоу созданы специально для малоумных людей ! что бы потом фанаты делали кликбеты , собирали миллионы комментарии в соцсетях)
но все равно под каждой такой новостью найдутся люди которые спрашивают или этот "эксперт " дружит с мозгами )))
хотя по факту ..Смит дружит ,и очень хорошо)) его шоу рейтинговые ... о нем все говорят)
P.S. ))))))))))))))))))))))))))))))))))