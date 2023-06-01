Стивен Эй Смит не включил Николу Йокича в пятерку игроков, достойных «супермакса». Леброн – в списке

Теги Бостон Леброн Джеймс Даллас Голден Стэйт Лейкерс Милуоки НБА Стефен Карри Яннис Адетокумбо Никола Йокич Лука Дончич Джейсон Тейтум Стивен Эй Смит Баскетбол

Эксперт ESPN Cтивен Эй Смит составил свою пятерку игроков, которые, по его мнению, достойны получения супермаксимального контракта.

В экспрессивном 4-минутном представлении участников своего списка Смит назвал форварда «Бостона» Джейсона Тейтума, разыгрывающего «Далласа» Луку Дончича и форварда «Милуоки» Янниса Адетокумбо.

На второе место эксперт поставил 38-летнего Леброна Джеймса («Лейкерс»), на первое – 35-летнего разыгрывающего «Голден Стэйт» Стефена Карри.

2-кратный MVP Никола Йокич, который уже сегодня начнет борьбу за звание чемпиона НБА, вниманием был обделен.

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12 комментариев

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Учительгода2020
Известный эксперт. Один из последних его прогнозов хорош:
26 мая, 19:46 Стивен Эй Смит: «Предсказываю, что «Майами» выиграет 6-й матч. Если нет, «Бостон» заберет 7-й».
+44
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+44
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Ann Tretiakova
боже ))фанаты ...какое же все такие вы малоумное стадо))

суть всех тв программ -- делать эпатаж что бы было больше просмотров ! Для этого "эксперты" и накидывают на вентилятор )))

кто будет смотреть скучные программы ? кто потом будет обождать их ?))

все эти тв шоу созданы специально для малоумных людей ! что бы потом фанаты делали кликбеты , собирали миллионы комментарии в соцсетях)

но все равно под каждой такой новостью найдутся люди которые спрашивают или этот "эксперт " дружит с мозгами )))
хотя по факту ..Смит дружит ,и очень хорошо)) его шоу рейтинговые ... о нем все говорят)
+19
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Light Yagami
Интересно, этого Эй Смита хоть немного мучает совесть, когда его экспертом называют?
+11
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I O Gunn
Ответ Light Yagami
Интересно, этого Эй Смита хоть немного мучает совесть, когда его экспертом называют?
Он поплачет, вытрет слезы стодолларовыми купюрами и дальше за работу
+8
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Maski
Ответ Ann Tretiakova
боже ))фанаты ...какое же все такие вы малоумное стадо)) суть всех тв программ -- делать эпатаж что бы было больше просмотров ! Для этого "эксперты" и накидывают на вентилятор ))) кто будет смотреть скучные программы ? кто потом будет обождать их ?)) все эти тв шоу созданы специально для малоумных людей ! что бы потом фанаты делали кликбеты , собирали миллионы комментарии в соцсетях) но все равно под каждой такой новостью найдутся люди которые спрашивают или этот "эксперт " дружит с мозгами ))) хотя по факту ..Смит дружит ,и очень хорошо)) его шоу рейтинговые ... о нем все говорят)
эта игра и мы в нее играем. его роль набрасывать, наша бомбить))
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Дмитрий Белов
Платил бы из своих, то список был бы другим.
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Van
Ответ Ann Tretiakova
боже ))фанаты ...какое же все такие вы малоумное стадо)) суть всех тв программ -- делать эпатаж что бы было больше просмотров ! Для этого "эксперты" и накидывают на вентилятор ))) кто будет смотреть скучные программы ? кто потом будет обождать их ?)) все эти тв шоу созданы специально для малоумных людей ! что бы потом фанаты делали кликбеты , собирали миллионы комментарии в соцсетях) но все равно под каждой такой новостью найдутся люди которые спрашивают или этот "эксперт " дружит с мозгами ))) хотя по факту ..Смит дружит ,и очень хорошо)) его шоу рейтинговые ... о нем все говорят)
Лол, эпатаж и дебилизм это разные вещи. Смита засирают тут по делу - достаточно высказывания его почитать. Если он хочет быть клоуном, то пусть получает помидоры. Попробуй снять белое пальто и оглянуться, может быть не все вокруг тупые? Большинство понимает, что Смит несёт бред для раскрутки, но чё теперь, аплодировать ему? Многие хотели бы интересных экспертов, а не чувака, который несёт хрень ради хрени. Шакил и Баркли тоже чушь выдают порой, но к ним претензий нет, потому что они гораздо чаще адекватные вещи говорят. И с шоу у них всё гораздо лучше, чем у Смита.

P.S. ))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Райли Карри
САС молодец! Накинул. Профессионал
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shooter77
Я все понял. Стивен Эй Смит присутствует на спортсе под ником Консистенция :D
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DENBO
Мне кажется, что в НБА есть какой-то план по раскрутке Николы и "Денвера" в целом. Эти "невключения" в различные списки создают постоянную шумиху, благодаря которой обычный зритель захочет включить телек и понять: "да что это за чертов Йокич, почему в Twitter и Reddit все пишут, что он Real MVP".
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Daishi
Неспроста болелы шутят, когда Леброн завершит карьеру, то все ESPN останется без работы..))
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