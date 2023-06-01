Стивен Эй Смит не включил Николу Йокича в пятерку игроков, достойных «супермакса». Леброн – в списке

Эксперт ESPN Cтивен Эй Смит составил свою пятерку игроков, которые, по его мнению, достойны получения супермаксимального контракта.

В экспрессивном 4-минутном представлении участников своего списка Смит назвал форварда « » , разыгрывающего « » и форварда «Милуоки» Янниса Адетокумбо.

На второе место эксперт поставил 38-летнего Леброна Джеймса (« »), на первое – 35-летнего разыгрывающего «Голден Стэйт» Стефена Карри.

2-кратный MVP Никола Йокич, который уже сегодня начнет борьбу за звание чемпиона НБА, вниманием был обделен.

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