Стефен Карри: «Придерживаюсь той точки зрения, что есть несколько величайших игроков»

Теги Майкл Джордан Леброн Джеймс Голден Стэйт НБА Стефен Карри Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри признался, что не собирается занимать окончательную позицию в обсуждении по поводу того, кто является лучшим игроком в истории НБА.

«Я придерживаюсь той точки зрения, что есть несколько величайших игроков.

Это не отговорка, сложно сравнивать между собой разные эпохи, я не любитель этого. И вступать в разговор в духе «о, если вы поместите Майкла в эту эпоху или если поместите Леброна в ту эпоху», считаю, что это немного несправедливо. Это отличная тема для обсуждения в барбершопе, думаю, это никогда не прекратится», – заявил Карри.

Крис Пол и «Голден Стэйт» еще никогда не нуждались друг в друге настолько сильно, как сейчас

«23» – культовый номер для НБА. Но это не только Джордан и Леброн

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6 комментариев

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leon01
Стэф, ты будешь одним из величайших вне всех эпох! Ты изменил эту игру
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Дима Оксентюк
Ответ Light Yagami
С кино как раз всё понятно, последние хорошие фильмы были сняты лет 20 назад +/-. Всё, что после – чистое ублюдство, таргет маркетинг. Как искусство, кино закончилось давно. Это слова Маэстро, и я с ним полностью согласен!
Не знаю какое кино вы там смотрите, но то что последн. хорошие фильмы были сняты лет 20 назад, это как говорится "Во ляпнул.’ Просто не сортируйте фильмы по зрительской популярности и вы удевитесь что кино, как искусство, еще живет, но нужды в нем стала меньше.
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alexis2020
Субъективщина. Это относится и к футболу, и к музыке, и к кино. Слишком много критериев, чтобы стопроцентно определить лучшего в этих сферах
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ironboy
Ответ Light Yagami
С кино как раз всё понятно, последние хорошие фильмы были сняты лет 20 назад +/-. Всё, что после – чистое ублюдство, таргет маркетинг. Как искусство, кино закончилось давно. Это слова Маэстро, и я с ним полностью согласен!
Отступники, старикам тут не место, пираты 3, отель гран Будапешт
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