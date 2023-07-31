Стефен Карри: «Придерживаюсь той точки зрения, что есть несколько величайших игроков»

Разыгрывающий «Голден Стэйт» признался, что не собирается занимать окончательную позицию в обсуждении по поводу того, кто является лучшим игроком в истории НБА.

«Я придерживаюсь той точки зрения, что есть несколько величайших игроков.

Это не отговорка, сложно сравнивать между собой разные эпохи, я не любитель этого. И вступать в разговор в духе «о, если вы поместите в эту эпоху или если поместите в ту эпоху», считаю, что это немного несправедливо. Это отличная тема для обсуждения в барбершопе, думаю, это никогда не прекратится», – заявил Карри.

Крис Пол и «Голден Стэйт» еще никогда не нуждались друг в друге настолько сильно, как сейчас

«23» – культовый номер для НБА. Но это не только Джордан и Леброн