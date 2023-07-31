Стефен Карри: «Придерживаюсь той точки зрения, что есть несколько величайших игроков»
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри признался, что не собирается занимать окончательную позицию в обсуждении по поводу того, кто является лучшим игроком в истории НБА.
«Я придерживаюсь той точки зрения, что есть несколько величайших игроков.
Это не отговорка, сложно сравнивать между собой разные эпохи, я не любитель этого. И вступать в разговор в духе «о, если вы поместите Майкла в эту эпоху или если поместите Леброна в ту эпоху», считаю, что это немного несправедливо. Это отличная тема для обсуждения в барбершопе, думаю, это никогда не прекратится», – заявил Карри.
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