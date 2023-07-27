Звезда «Пеликанс» , его отчим и мать, как утверждается, не смогли вернуть 1,8 миллиона долларов из ссуды в 2 миллиона, которую получили от технологической компании из Калифорнии.

В гражданском иске, поданном на этой неделе в окружной суд в , компания Ankr PBC заявляет, что в сентябре 2021 года предоставила ссуду Уильямсону и членам его семьи, пытаясь установить маркетинговые отношения с баскетболистом.

Компания, которая специализируется на связанных с блокчейном технологиях, используемых в финансах и хранении данных, заявляет в иске, что надеялась сделать тяжелого форварда своим представителем.

В иске говорится, что Ankr PBC также помогала Уильямсону с организацией общественных мероприятий и наняла для игрока тренера по физической подготовке и личного повара.

Ankr PBC утверждает, что согласилась предоставить ссуду при условии, что она будет возвращена до 21 августа 2022 года, но впоследствии отчим баскетболиста Ли Андерсон запросил серию отсрочек.

В апреле Ankr PBC и Андерсон заключили соглашение о возмещении ущерба, по которому компания согласилась не подавать в суд, если она получит возмещение в размере 500 000 долларов до 25 апреля, а оставшуюся часть – до 6 июля.

Ankr PBC получила 500 000 долларов вовремя, но около 300 000 долларов из этой суммы покрыли проценты, а оставшиеся 1,8 миллиона не были возвращены, говорится в иске.

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