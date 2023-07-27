Компания из Калифорнии судится с Зайоном Уильямсоном и его семьей из-за невозвращенной ссуды

Теги происшествия Новый Орлеан НБА Зайон Уильямсон Баскетбол

Звезда «Пеликанс» Зайон Уильямсон, его отчим и мать, как утверждается, не смогли вернуть 1,8 миллиона долларов из ссуды в 2 миллиона, которую получили от технологической компании из Калифорнии.

В гражданском иске, поданном на этой неделе в окружной суд в Новом Орлеане, компания Ankr PBC заявляет, что в сентябре 2021 года предоставила ссуду Уильямсону и членам его семьи, пытаясь установить маркетинговые отношения с баскетболистом.

Компания, которая специализируется на связанных с блокчейном технологиях, используемых в финансах и хранении данных, заявляет в иске, что надеялась сделать тяжелого форварда своим представителем.

В иске говорится, что Ankr PBC также помогала Уильямсону с организацией общественных мероприятий и наняла для игрока тренера по физической подготовке и личного повара.

Ankr PBC утверждает, что согласилась предоставить ссуду при условии, что она будет возвращена до 21 августа 2022 года, но впоследствии отчим баскетболиста Ли Андерсон запросил серию отсрочек.

В апреле Ankr PBC и Андерсон заключили соглашение о возмещении ущерба, по которому компания согласилась не подавать в суд, если она получит возмещение в размере 500 000 долларов до 25 апреля, а оставшуюся часть – до 6 июля.

Ankr PBC получила 500 000 долларов вовремя, но около 300 000 долларов из этой суммы покрыли проценты, а оставшиеся 1,8 миллиона не были возвращены, говорится в иске.

Beastie Boys – настоящие, а не гламурные фаны «Никс». Их песни – подробный путеводитель по истории клуба

«Чтобы понять историю баскетбола в Европе, нужно узнать историю ЦСКА». Испанец написал книгу о ЦСКА – без знания русского и поездок в Россию

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий