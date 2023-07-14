Дэвид Гриффин – о Зайоне: «У него невероятный потенциал, который может стать переломным для всей лиги. Сейчас его сознание находится на верном направлении, и нам остается только надеяться на лучшее»

Президент по баскетбольным операциям «Нового Орлеана» поделился своим видением потенциала форварда .

«Прежде всего, он пытается делать правильные вещи. Это уже хорошая отправная точка.

У него невероятный потенциал, который может стать своего рода переломным для всей лиги. Но в то же время ситуация с травмами была очень тяжелой.

Так что на данный момент все зависит от того, как мы можем поставить его в лучшее положение для достижения успеха, и что он готов сделать для этого? Сейчас его сознание находится на верном направлении, и нам остается только надеяться на лучшее», – цитирует Гриффина Heavy.

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