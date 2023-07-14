Дэвид Гриффин – о Зайоне: «У него невероятный потенциал, который может стать переломным для всей лиги. Сейчас его сознание находится на верном направлении, и нам остается только надеяться на лучшее»
Президент по баскетбольным операциям «Нового Орлеана» Дэвид Гриффин поделился своим видением потенциала форварда Зайона Уильямсона.
«Прежде всего, он пытается делать правильные вещи. Это уже хорошая отправная точка.
У него невероятный потенциал, который может стать своего рода переломным для всей лиги. Но в то же время ситуация с травмами была очень тяжелой.
Так что на данный момент все зависит от того, как мы можем поставить его в лучшее положение для достижения успеха, и что он готов сделать для этого? Сейчас его сознание находится на верном направлении, и нам остается только надеяться на лучшее», – цитирует Гриффина Heavy.
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