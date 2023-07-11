«Перестаньте публиковать фейковые истории ради кликов». Лэрри Нэнс заступился за Зайона Уильямсона
Форвард «Нового Орлеана» Лэрри Нэнс заступился за партнера по команде Зайона Уильямсона, которого журналист Рик Бучер обвинил в нежелании работать над флоутером и броском в прыжке.
«Не понимаю постоянные попытки смешать имя Зайона с грязью.
Я весь сезон нахожусь в спортзале с этим чуваком, и он постоянно работает над броском, прыжком и мастерством. Этим чувакам нужно перестать публиковать фейковые истории ради кликов. Это выглядит жалко», – написал Нэнс в твиттере.
Порнозвезда обвиняет Зайона в измене. Сексуальные похождения заслонили финал НБА
3 комментария