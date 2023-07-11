«Перестаньте публиковать фейковые истории ради кликов». Лэрри Нэнс заступился за Зайона Уильямсона

Форвард «Нового Орлеана» заступился за партнера по команде , которого журналист Рик Бучер обвинил в нежелании работать над флоутером и броском в прыжке.

«Не понимаю постоянные попытки смешать имя Зайона с грязью.

Я весь сезон нахожусь в спортзале с этим чуваком, и он постоянно работает над броском, прыжком и мастерством. Этим чувакам нужно перестать публиковать фейковые истории ради кликов. Это выглядит жалко», – написал Нэнс в твиттере.

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