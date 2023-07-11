«Перестаньте публиковать фейковые истории ради кликов». Лэрри Нэнс заступился за Зайона Уильямсона

Теги Новый Орлеан НБА Лэрри Нэнс-младший Зайон Уильямсон Баскетбол

Форвард «Нового Орлеана» Лэрри Нэнс заступился за партнера по команде Зайона Уильямсона, которого журналист Рик Бучер обвинил в нежелании работать над флоутером и броском в прыжке.

«Не понимаю постоянные попытки смешать имя Зайона с грязью.

Я весь сезон нахожусь в спортзале с этим чуваком, и он постоянно работает над броском, прыжком и мастерством. Этим чувакам нужно перестать публиковать фейковые истории ради кликов. Это выглядит жалко», – написал Нэнс в твиттере.

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3 комментария

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Tim Timson
помню тоже фейк, как Ненса Кобе выгнал с лавки)
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Денис Храпунов
Да Зайону достаточно играть больше 30 матчей за пару лет, и все будут говорить о его игре, а не диете и вебкамщицах.
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