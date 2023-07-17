Дэвид Гриффин: «У нас не было ни одного разговора об обмене, в котором бы упоминалось имя Зайона. «Зайон надевает носки» – люди кликают на это. Сегодня очень легко создавать слухи»
Президент по баскетбольным операциям «Нового Орлеана» Дэвид Гриффин опроверг слухи, что «Пеликанс» пытались обменять форварда Зайона Уильямсона в это межсезонье.
«Досадно, что имя Зайона генерирует клики независимо от того, что написано в ссылке. «Зайон надевает носки» – люди кликают на это. Поэтому очень легко создавать слухи вокруг него.
В обществе, и это касается не только спорта, это касается всех платформ – реальность больше не имеет значения. Главное – получить клики. Так что, к сожалению для Уильямсона, он просто человек, которому люди уделяют много внимания и вокруг которого создается много историй. У нас не было ни одного разговора об обмене, в котором бы упоминалось имя Зайона», – заявил Гриффин.
Ранее форвард на своей странице в соцсети опубликовал тревожное сообщение, процитировав песню: «Не могу поверить, что думаю о суициде».
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