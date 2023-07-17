Дэвид Гриффин: «У нас не было ни одного разговора об обмене, в котором бы упоминалось имя Зайона. «Зайон надевает носки» – люди кликают на это. Сегодня очень легко создавать слухи»

Теги Новый Орлеан НБА Дэвид Гриффин Зайон Уильямсон Баскетбол

Президент по баскетбольным операциям «Нового Орлеана» Дэвид Гриффин опроверг слухи, что «Пеликанс» пытались обменять форварда Зайона Уильямсона в это межсезонье.

«Досадно, что имя Зайона генерирует клики независимо от того, что написано в ссылке. «Зайон надевает носки» – люди кликают на это. Поэтому очень легко создавать слухи вокруг него.

В обществе, и это касается не только спорта, это касается всех платформ – реальность больше не имеет значения. Главное – получить клики. Так что, к сожалению для Уильямсона, он просто человек, которому люди уделяют много внимания и вокруг которого создается много историй. У нас не было ни одного разговора об обмене, в котором бы упоминалось имя Зайона», – заявил Гриффин.

Ранее форвард на своей странице в соцсети опубликовал тревожное сообщение, процитировав песню: «Не могу поверить, что думаю о суициде».

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2 комментария

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Вялый Харден
вот если бы был заголовок из разряда ЗАЙОН НАДЕЛ НОСКИ С САНДАЛЯМИ - тогда да, кликбейтная новость века
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