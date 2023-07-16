Чарльз Баркли – Зайону: «Ему нужно привести себя в форму, вот и все. Это профессиональный баскетбол, мы не няньки»

Член Зала славы дал совет форварду «Нового Орлеана» .

«Ему нужно привести себя в форму, вот и все. Это профессиональный баскетбол, мы не няньки. Когда они зарабатывают такие деньги, не думаю, что мы много требуем, когда говорим привести себя в порядок.

Послушайте, я не знаю Зайона. Вроде нормальный парнишка. Но все выглядит так, будто на него пагубно влияет окружение. Семья и друзья должны сказать: «Послушай, ты разрушишь свое будущее», – поделился Баркли в эфире Sports Center.

В мае этого года Баркли уже дважды давал Уильямсону аналогичный совет.

Книги Абдул-Джаббара о Майкрофте Холмсе не просто беллетристика. В детективной трилогии великого центрового масса личных деталей

Что за коврик, на котором топчутся игроки НБА перед выходом на паркет?

Кайл Лаури в «Кливленде», Марк Газоль в «Хьюстоне», Майкл Редд в «Далласе»? Было и такое – но лишь несколько дней