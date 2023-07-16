Чарльз Баркли – Зайону: «Ему нужно привести себя в форму, вот и все. Это профессиональный баскетбол, мы не няньки»

Теги Новый Орлеан НБА Чарльз Баркли Зайон Уильямсон Баскетбол

Член Зала славы Чарльз Баркли дал совет форварду «Нового Орлеана» Зайону Уильямсону.

«Ему нужно привести себя в форму, вот и все. Это профессиональный баскетбол, мы не няньки. Когда они зарабатывают такие деньги, не думаю, что мы много требуем, когда говорим привести себя в порядок.

Послушайте, я не знаю Зайона. Вроде нормальный парнишка. Но все выглядит так, будто на него пагубно влияет окружение. Семья и друзья должны сказать: «Послушай, ты разрушишь свое будущее», – поделился Баркли в эфире Sports Center.

В мае этого года Баркли уже дважды давал Уильямсону аналогичный совет.

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1 комментарий

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АРХАТ
Чувак уже подписал контракт на 195 млн, можно не напрягаться)
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