Стив Керр – о выходе Криса Пола в старте: «Все это будет решаться в тренировочном лагере»

Главный тренер « » заявил, что решение по выходу разыгрывающего в стартовом составе будет приниматься в тренировочном лагере.

«Все это будет решаться в тренировочном лагере. Пока мы не выпустим всех на паркет, мы не сможем оценить, что лучше для нашей команды и как все будет выглядеть.

Но я крайне уверен, что все получится. У нас отличные парни, чемпионы, готовые бороться до конца. В следующем году у нас одна цель – победить. Все остальное будет решаться по ходу сезона», – заявил Керр в интервью Mercury News.

Ранее стало известно, что Пол рассчитывает выходить в стартовой пятерке. За 18 лет карьеры и 1214 матчей разыгрывающий ни разу не выходил со скамейки.

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