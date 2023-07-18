«С радостью сыграю за тренера Керра». Стефен Карри может принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже

Теги Голден Стэйт сборная США НБА Стив Керр Стефен Карри Париж-2024 Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри не исключает, что сыграет за сборную США на Олимпиаде 2024 года в Париже.

«Это именно та часть резюме, которой, как любит пошутить тренер Керр, у меня нет. Он уже ведет набор в сборную на следующее лето. В этом году буду болеть за ребят на чемпионате мира. Уверен, что они будут хорошо представлять США и привезут домой золото.

Понятия не имею, каким будет следующее лето. Очевидно, это дополнительный бонус, что тренер Керр руководит сборной. С радостью сыграю за него в любой день недели, так что посмотрим, что будет летом 2024-го», – сказал Керр.

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1 комментарий

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Misson
Осталось еще уговорить Дюрэнта, Букера и Дэвиса и Керр может смело расчитывать на золото олимпиады.
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