Джо Лэйкоб: «Будет Крис Пол выходить в старте или нет, зависит от тренеров»

Теги Голден Стэйт Крис Пол НБА Стив Керр Джо Лэйкоб Баскетбол

Владелец «Голден Стэйт» Джо Лэйкоб заявил, что решение о роли Криса Пола в команде будет принимать главный тренер Стив Керр и его помощники.

«Это зависит от тренеров. Я уверен, что они обсуждают этот вопрос, но кто знает. Возможно, Крис Пол будет выходить в стартовой пятерке, возможно, не будет...

Суть в том, чтобы собрать много талантливых игроков и посмотреть, что получится. В любом случае, не имеет значения, кто выходит в старте, важно, кто заканчивает матч», – сказал Лэйкоб.

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2 комментария

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dev0
Маловато драмы в межсезонье, вот и приходится обсасывать Пола в ГСВ. Кайри всех подставил, практически сразу подписавшись с Далласом.
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leon01
Уход Майерса и приход Пола, что то мне подсказывает, что последний танец уже был. Очень хочу ошибиться
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