Эдди Джонсон – Дрэймонду Грину: «Ты просто плохой лидер. Я бы никогда не стал публично наезжать на Гэри Пэйтона и говорить, что он должен повзрослеть»
Лучший «шестой»-1988/89 Эдди Джонсон раскритиковал форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина за недостаток лидерских качеств.
«Когда ты говоришь, что Джордан Пул еще ребенок, – значит, ты не справился, Стеф не справился, Клэй и Стив Керр не справились. Вы хватаете молодых игроков, когда они приходят в лигу, и пытаетесь сделать из них мужчин. У меня был один из самых «воспламеняемых» новичков, которые только могут быть. Это был Гэри Пэйтон. У меня был молодой Шон Кемп.
Все дело в подходе. Я бы никогда не стал публично наезжать на Гэри Пэйтона и говорить, что он должен повзрослеть. Я сказал ему об этом в лицо наедине, между нами. Вот как я с этим справился.
Это произошло под твоим присмотром, Дрэймонд, и ты не знал, как помочь Пулу повзрослеть. Так что не надо сваливать вину на него, потому что он еще молодой игрок. Ты просто плохой лидер», – сказал Джонсон в эфире SiriusXM NBA Radio.
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Самое забавное, если, на самом деле, Грин - толковый парень, хороший лидер и ментор для молодежи, но несколько импульсивных поступков, заставляют людей составить о нем иное мнение, весьма далёкое от истины.) Такое сплошь и рядом можно встретить.
Но это все демагогия. Главный же факт в том, что сезон ГСВ просрали, не в последнюю очередь, из-за необдуманных поступков Грина, и нужно делать выводы из ситуации, пока команда имеет шанс на чемпионство.