Эдди Джонсон – Дрэймонду Грину: «Ты просто плохой лидер. Я бы никогда не стал публично наезжать на Гэри Пэйтона и говорить, что он должен повзрослеть»

Лучший «шестой»-1988/89 Эдди Джонсон раскритиковал форварда « » за недостаток лидерских качеств.

«Когда ты говоришь, что еще ребенок, – значит, ты не справился, не справился, и не справились. Вы хватаете молодых игроков, когда они приходят в лигу, и пытаетесь сделать из них мужчин. У меня был один из самых «воспламеняемых» новичков, которые только могут быть. Это был . У меня был молодой .

Все дело в подходе. Я бы никогда не стал публично наезжать на Гэри Пэйтона и говорить, что он должен повзрослеть. Я сказал ему об этом в лицо наедине, между нами. Вот как я с этим справился.

Это произошло под твоим присмотром, Дрэймонд, и ты не знал, как помочь Пулу повзрослеть. Так что не надо сваливать вину на него, потому что он еще молодой игрок. Ты просто плохой лидер», – сказал Джонсон в эфире SiriusXM NBA Radio.

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