Эдди Джонсон – Дрэймонду Грину: «Ты просто плохой лидер. Я бы никогда не стал публично наезжать на Гэри Пэйтона и говорить, что он должен повзрослеть»

Теги Голден Стэйт Гэри Пэйтон НБА Стив Керр Шон Кемп Стефен Карри Клэй Томпсон Дрэймонд Грин Эдди Джонсон Джордан Пул Баскетбол

Лучший «шестой»-1988/89 Эдди Джонсон раскритиковал форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина за недостаток лидерских качеств.

«Когда ты говоришь, что Джордан Пул еще ребенок, – значит, ты не справился, Стеф не справился, Клэй и Стив Керр не справились. Вы хватаете молодых игроков, когда они приходят в лигу, и пытаетесь сделать из них мужчин. У меня был один из самых «воспламеняемых» новичков, которые только могут быть. Это был Гэри Пэйтон. У меня был молодой Шон Кемп.

Все дело в подходе. Я бы никогда не стал публично наезжать на Гэри Пэйтона и говорить, что он должен повзрослеть. Я сказал ему об этом в лицо наедине, между нами. Вот как я с этим справился.

Это произошло под твоим присмотром, Дрэймонд, и ты не знал, как помочь Пулу повзрослеть. Так что не надо сваливать вину на него, потому что он еще молодой игрок. Ты просто плохой лидер», – сказал Джонсон в эфире SiriusXM NBA Radio.

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3 комментария

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serginn
Это же база для менеджера. Хвали при всех, ругай один на один.
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AnTikVar
Разложил все по полкам. Любая публичность конфликтов не в плюс. Другое дело, что в виду деталей технологического прогресса в конце 80х сохранять все конфликты внутри коллектива было проще. Но в целом это не отменяет того, что Эдди прав.
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Дориан Грей_333
Уоу, знатно так Джонсон проехался по Зелёному. Вот цена одного мимолётного, необдуманного поступка под действием эмоций. Связано это, то ли с недостатком интеллекта у Дрэймонда, то ли с психконтролем, непонятно. Лично мы с ним близко не знакомы, чтобы такие выводы делать.
Самое забавное, если, на самом деле, Грин - толковый парень, хороший лидер и ментор для молодежи, но несколько импульсивных поступков, заставляют людей составить о нем иное мнение, весьма далёкое от истины.) Такое сплошь и рядом можно встретить.
Но это все демагогия. Главный же факт в том, что сезон ГСВ просрали, не в последнюю очередь, из-за необдуманных поступков Грина, и нужно делать выводы из ситуации, пока команда имеет шанс на чемпионство.
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