Стив Керр о подписании Шарича и Джозефа: «Майк Данливи, не имея многих ресурсов, укрепил наш состав и обеспечил возможность двигаться вперед»

Главный тренер « » отметил важность межсезонных подписаний, которые совершили «Уорриорз».

«Нам нужны были такие ребята, как и Кори Джозеф, которые прошли через трудности и понимают, что значит быть лидером в середине состава и насколько это важно.

понял, что нам нужно усилиться в этом аспекте, поэтому он, не имея многих ресурсов, укрепил наш состав и обеспечил возможность двигаться вперед», – цитирует Керра Mercury News.

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