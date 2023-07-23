Стив Керр о подписании Шарича и Джозефа: «Майк Данливи, не имея многих ресурсов, укрепил наш состав и обеспечил возможность двигаться вперед»
Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр отметил важность межсезонных подписаний, которые совершили «Уорриорз».
«Нам нужны были такие ребята, как Шарич и Кори Джозеф, которые прошли через трудности НБА и понимают, что значит быть лидером в середине состава и насколько это важно.
Майк Данливи понял, что нам нужно усилиться в этом аспекте, поэтому он, не имея многих ресурсов, укрепил наш состав и обеспечил возможность двигаться вперед», – цитирует Керра Mercury News.
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