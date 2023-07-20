Дрэймонд Грин: «Раньше я публично говорил, что не люблю Криса Пола, и это не изменится просто потому, что он стал моим партнером по команде»

Теги Голден Стэйт Крис Пол НБА Дрэймонд Грин Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин стал гостем подкаста защитника «Филадельфии» Патрика Беверли The Pat Bev Podcast with Rone.

Грин рассказал о взаимоотношениях с разыгрывающим Крисом Полом в преддверии совместного выступления.

«И вот с Крисом Полом все говорят: «О, Боже, как же они теперь будут партнерами по команде?». Во-первых, у нас даже возможности построить какие-то взаимоотношения еще не было. Мы взрослые люди, можем разговаривать как мужчины. И я с нетерпением жду этого.

Нельзя приукрашивать то, что происходило все эти годы. Это реальная жизнь, но люди извращают ее, думая, что мы просто находимся в образе – нет, это реальная жизнь, где мы играем в баскетбол. Нельзя просто забыть обо всем и вести себя так, будто все эти разговоры были ненастоящими.

Раньше я публично говорил, что не люблю Криса, и это не изменится просто потому, что он стал моим партнером по команде. Нет, это не так работает. С нетерпением жду возможности пообщаться как мужчина с мужчиной. С нетерпением жду возможности поработать с другим взрослым человеком. Крис – профессионал. С нетерпением жду возможности поработать с профессионалом. И когда думаю об этом – понимаю, что для меня это возможность научиться чему-то новому. И я рад этой возможности», – поделился Грин.

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21 комментарий

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Дмитрий Титов
Грин с лета решил командной химией заняться
+38
0
+38
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Maturmalai
Беверли перетирает Пола с Грином. Судя по всему, бомбический был подкаст.

Там еще случаем Грин не говорил, что хотел врезать Полу, а врезал Пулу? Но теперь появился шанс исправить ошибку.
+14
0
+14
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Analjinn
Нездоровая фиксация на мужском. Совсем пацан будто, а не здоровый взрослый дядя.
+12
-1
+11
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Джонни-массажист
В его устах -" Пообщаться как мужчина с мужчиной " звучит однозначно напряжённо...Не ГСВ ,а прям какой-то бойцовский клуб))))
+6
0
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Альберт Салихов
Я думаю вопрос о контендерстве ГСВ снят полностью. У Дрэя фляга с каждым днём свистит все сильнее. И вот уже честно нет никаких сомнений, что увалень повелся на какую-нибудь безобидную шутку от Пула. Чел вообще не выкупает, что нужно говорить, а о чем промолчать стоит. Если уж он тут границы не видит, то шанс того, что он снова подставит команду каким-нибудь невообразимо тупым способом просто стремится к 100%.
+13
-7
+6
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d8d1d4
он просто глупый человек , что в голове то и на языке. мелет абы что направо налево.
+5
0
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Андрей Давыдов
токсик
+4
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Собутыльник Гаскойна
Оба на закате карьеры, можно и помириться
+3
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Борис Потапкин
Ответ Дмитрий Титов
Грин с лета решил командной химией заняться
снова)
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Максим Макеев
ждем новую драку😎
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SopTecret
Поговорят на рыбалке за бутылкой водки, что ли? Или как там мужчина с мужчиной говорят?
+2
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Андрей Игроков
Ответ d8d1d4
он просто глупый человек , что в голове то и на языке. мелет абы что направо налево.
все по факту сказал, ты о чем вообще лол
+3
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SopTecret
Ответ Jazzzz
Пока что, исключительно через Твиттер
а, да, современные нбашные мужики же так делают)
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Jazzzz
Ответ SopTecret
Поговорят на рыбалке за бутылкой водки, что ли? Или как там мужчина с мужчиной говорят?
Пока что, исключительно через Твиттер
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KeLv1n
Втащит старику по лицу
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tusiel
Сказочный... одноклубник
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Ocelot
зная какие "мужские разговоры" ведет Грин, Крису бы не помешало взять пару уроков бокса так на всякий случай))
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Andraey
Да когда он уже заткнётся?!
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Я из Ленинграда
... Смотрю матчи GSW сезона 15-16.Совсем другой игрок. Да возраст, но партнёр (.) не стал глупее, но этот же.. Правду матку, мачизм... Есть кто-то кто может остановить этот поток сознания? Ведь и, не играет, как может. Сколько ещё технарей, удалений ждать?Какой то засланный казачок...
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Jazzzz
«Готовь сани летом, а отлетай - весной» (Д. Грин)
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