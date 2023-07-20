Дрэймонд Грин: «Раньше я публично говорил, что не люблю Криса Пола, и это не изменится просто потому, что он стал моим партнером по команде»
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин стал гостем подкаста защитника «Филадельфии» Патрика Беверли The Pat Bev Podcast with Rone.
Грин рассказал о взаимоотношениях с разыгрывающим Крисом Полом в преддверии совместного выступления.
«И вот с Крисом Полом все говорят: «О, Боже, как же они теперь будут партнерами по команде?». Во-первых, у нас даже возможности построить какие-то взаимоотношения еще не было. Мы взрослые люди, можем разговаривать как мужчины. И я с нетерпением жду этого.
Нельзя приукрашивать то, что происходило все эти годы. Это реальная жизнь, но люди извращают ее, думая, что мы просто находимся в образе – нет, это реальная жизнь, где мы играем в баскетбол. Нельзя просто забыть обо всем и вести себя так, будто все эти разговоры были ненастоящими.
Раньше я публично говорил, что не люблю Криса, и это не изменится просто потому, что он стал моим партнером по команде. Нет, это не так работает. С нетерпением жду возможности пообщаться как мужчина с мужчиной. С нетерпением жду возможности поработать с другим взрослым человеком. Крис – профессионал. С нетерпением жду возможности поработать с профессионалом. И когда думаю об этом – понимаю, что для меня это возможность научиться чему-то новому. И я рад этой возможности», – поделился Грин.
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