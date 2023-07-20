Дрэймонд Грин: «Раньше я публично говорил, что не люблю Криса Пола, и это не изменится просто потому, что он стал моим партнером по команде»

Форвард « » стал гостем подкаста защитника «Филадельфии» Патрика Беверли The Pat Bev Podcast with Rone.

Грин рассказал о взаимоотношениях с разыгрывающим в преддверии совместного выступления.

«И вот с Крисом Полом все говорят: «О, Боже, как же они теперь будут партнерами по команде?». Во-первых, у нас даже возможности построить какие-то взаимоотношения еще не было. Мы взрослые люди, можем разговаривать как мужчины. И я с нетерпением жду этого.

Нельзя приукрашивать то, что происходило все эти годы. Это реальная жизнь, но люди извращают ее, думая, что мы просто находимся в образе – нет, это реальная жизнь, где мы играем в баскетбол. Нельзя просто забыть обо всем и вести себя так, будто все эти разговоры были ненастоящими.

Раньше я публично говорил, что не люблю Криса, и это не изменится просто потому, что он стал моим партнером по команде. Нет, это не так работает. С нетерпением жду возможности пообщаться как мужчина с мужчиной. С нетерпением жду возможности поработать с другим взрослым человеком. Крис – профессионал. С нетерпением жду возможности поработать с профессионалом. И когда думаю об этом – понимаю, что для меня это возможность научиться чему-то новому. И я рад этой возможности», – поделился Грин.

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