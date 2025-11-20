«Зенит» официально подтвердил подписание Ноа Вонле

Санкт-петербургский «Зенит» подписал контракт с американским «большим» Ноа Вонле (30 лет, 208 см). Клуб дополнительно укрепил переднюю линию, ослабленную потерей на сезон Алекса Пойтресса.

Вонле стал 6-м легионером в составе команды. Соглашение с ним рассчитано до конца сезона-2025/26.

Игрок был выбран 9-м на драфте-2014 НБА и провел 8 сезонов в лиге, набирая 4,7 очка и 4,9 подбора за 16,2 минуты в среднем в 362 матчах.