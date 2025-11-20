  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Егор Вяльцев: «Ну, можешь маникюр сделать, уход какой-то, но красить волосы и ногти? Этим вообще голову не нужно забивать, нужно сосредоточиться на тренировках»
7

Егор Вяльцев: «Ну, можешь маникюр сделать, уход какой-то, но красить волосы и ногти? Этим вообще голову не нужно забивать, нужно сосредоточиться на тренировках»

Егор Вяльцев поделился точкой зрения на молодежную моду.

Егор Вяльцев работал с молодежью в фарм-команде «Зенита» в качестве играющего ассистента, а сейчас тренирует «ЦСП-Химки».

Молодые баскетболисты жаловались на невозможность краситься и носить сережки в присутствии ветерана.

«Правда.

Извини, конечно, но в моем складе ума и в складе ума православного человека нет места крашеным ногтям.

Ну, можешь маникюр сделать, уход какой-то, но красить волосы и ногти? Ваня Прокопенко вот перестал красить ногти – и смотри как играть начал, а Колосов, видимо, продолжил голову красить, вот и не заиграл пока что.

Я не считаю, что такое должно быть. Этим вообще голову не нужно забивать, нужно сосредоточиться на тренировках, на восстановлении, на чтении игры. А вот это самовыражение никому не нужно. Он бы вот так в Барнаул приехал – ему бы там сказали прямым текстом. А то и не сказали бы, а подождали где-то... Так что я его уберег от всего этого!» – смеясь поделился Вяльцев.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Перехват»
Химки-Подмосковье
Иван Прокопенко
logoЕгор Вяльцев
logoЗенит
суперлига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
Дрю Холидэй пропустит еще 1-2 недели, Скут Хендерсон – 2-4 недели
6 минут назад
Единая лига ВТБ. «Бетсити Парма» принимает УНИКС, «Самара» сыграет с «Локомотивом-Кубань»
23 минуты назадLive
Дэмиан Лиллард о «Портленде»: «Мне нужно было уйти, чтобы этот состав был собран. И теперь это та команда, в которой я хотел бы играть долгие годы»
35 минут назад
«Фенербахче» направит жалобу на баннер болельщиков «Партизана», изображающий смерть османского султана Мурада I
58 минут назадФото
Демар Дерозан о моральном состоянии «Сакраменто»: «Оно в полном дерьме. Никто не хочет проигрывать так, как проигрываем мы»
сегодня, 11:55
Майкл Портер: «Культура чаевых вышла из-под контроля. Если ты тратишь 3000 долларов на ужин, то не нужно оставлять 600 долларов на чай»
сегодня, 11:31
Данк Пи Джей Вашингтона через Ива Мисси и победный бросок Коллина Гиллеспи стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 11:12Видео
Влад Голдин дебютировал в G-лиге: 23 очка и 9 подборов за 26 минут на площадке
сегодня, 10:12Видео
Центровой Дерик Куин отдал красивую передачу за спиной на данк Трея Мерфи
сегодня, 08:10Видео
«Лейкерс» отправили Бронни Джеймса в Лигу развития
сегодня, 08:05
Ко всем новостям
Последние новости
НБА. «Шарлотт» сыграет с «Клипперс», «Детройт» – против «Милуоки» и другие матчи
22 минуты назад
Чемпионат Турции. «Бешикташ» обыграл «Манису», «Бахчешехир» принимает «Трабзонспор»
23 минуты назадLive
Чемпионат Греции. «Миконос» примет «Панатинаикос», «Арис» встретится с «Промитеасом» и другие матчи
сегодня, 09:19
Адриатическая лига. ФМП сыграет с «Клужем», «Илирия» примет «Босна Роял»
23 минуты назад
Чемпионат Франции. «Виллербан» сыграет с «Дижоном», «Элан Шалон» – против «Страсбура» и другие матчи
23 минуты назад
Чемпионат Италии. «Тренто» примет «Тревизо»
23 минуты назад
ACB. «Уникаха» встретится с «Манресой», «Форса Льейда» примет «Мурсию» и другие матчи
23 минуты назад
Премьер-лига. Женщины. «Надежда» сыграет с «Никой», курское «Динамо» – против МБА и другие матчи
сегодня, 08:34
Чемпионат Италии. «Брешия» победила «Ваноли Кремону»
вчера, 21:25
«Хапоэль Тель-Авив» продвинулся в планах строительства новой арены на 20 тысяч зрителей
вчера, 20:42