Егор Вяльцев: «Ну, можешь маникюр сделать, уход какой-то, но красить волосы и ногти? Этим вообще голову не нужно забивать, нужно сосредоточиться на тренировках»

Егор Вяльцев поделился точкой зрения на молодежную моду.

Егор Вяльцев работал с молодежью в фарм-команде «Зенита» в качестве играющего ассистента, а сейчас тренирует «ЦСП-Химки».

Молодые баскетболисты жаловались на невозможность краситься и носить сережки в присутствии ветерана.

«Правда.

Извини, конечно, но в моем складе ума и в складе ума православного человека нет места крашеным ногтям.

Ну, можешь маникюр сделать, уход какой-то, но красить волосы и ногти? Ваня Прокопенко вот перестал красить ногти – и смотри как играть начал, а Колосов, видимо, продолжил голову красить, вот и не заиграл пока что.

Я не считаю, что такое должно быть. Этим вообще голову не нужно забивать, нужно сосредоточиться на тренировках, на восстановлении, на чтении игры. А вот это самовыражение никому не нужно. Он бы вот так в Барнаул приехал – ему бы там сказали прямым текстом. А то и не сказали бы, а подождали где-то... Так что я его уберег от всего этого!» – смеясь поделился Вяльцев.