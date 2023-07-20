Дрэймонд Грин повелся на фейковую цитату Кевина Гарнетта и ответил чемпиону-2008 в соцсети
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин поверил в фейковую цитату члена Зала славы Кевина Гарентта и ответил чемпиону-2008 в своем посте.
Аккаунт под названием NBACentel якобы процитировал Гарнетта: «Бьющий Пула Дрэймонд это как бьющий подростка старшеклассник. В два раза больше, но строит из себя крутого. Попробуй со мной такое».
Грин написал: «Я попробовал это еще будучи новичком, а ты начал сам с собой болтать, словно я не к тебе обращаюсь. Каково это? Как подросток против старшеклассника, который в два раза больше?»
«Это фейковый твит. [Илон Маск], посмотри, что творится», – ответил Гарнетт.
Грин удалил пост, аккаунт NBACentel более не доступен.
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