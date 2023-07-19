Дрэймонд Грин – отцу Джордана Пула: «Перестань использовать такие слова, они не очень нравятся мужчинам»

Форвард «Голден Стэйт» ответил отцу бывшего игрока «Уорриорз» Джордана Пула Энтони Пулу.

«Это так мило… Я не мог избегать тебя на арене в течение года, чемпион. Каждый матч я забирал свою семью из этой семейной комнаты.

И перестань использовать такие слова, они обычно не очень нравятся мужчинам», – написал Грин.

Ранее Энтони Пул резко отреагировал на слова Грина о драке с его сыном, назвав Грина «слабаком» и предложив «встретиться в любое время».

« » обменял Джордана Пула в « » этим летом.

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