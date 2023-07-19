Дрэймонд Грин – отцу Джордана Пула: «Перестань использовать такие слова, они не очень нравятся мужчинам»
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин ответил отцу бывшего игрока «Уорриорз» Джордана Пула Энтони Пулу.
«Это так мило… Я не мог избегать тебя на арене в течение года, чемпион. Каждый матч я забирал свою семью из этой семейной комнаты.
И перестань использовать такие слова, они обычно не очень нравятся мужчинам», – написал Грин.
Ранее Энтони Пул резко отреагировал на слова Грина о драке с его сыном, назвав Грина «слабаком» и предложив «встретиться в любое время».
«Голден Стэйт» обменял Джордана Пула в «Вашингтон» этим летом.
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