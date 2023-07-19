Дрэймонд Грин – отцу Джордана Пула: «Перестань использовать такие слова, они не очень нравятся мужчинам»

Теги Голден Стэйт НБА Вашингтон Дрэймонд Грин Джордан Пул Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин ответил отцу бывшего игрока «Уорриорз» Джордана Пула Энтони Пулу.

«Это так мило… Я не мог избегать тебя на арене в течение года, чемпион. Каждый матч я забирал свою семью из этой семейной комнаты.

И перестань использовать такие слова, они обычно не очень нравятся мужчинам», – написал Грин.

Ранее Энтони Пул резко отреагировал на слова Грина о драке с его сыном, назвав Грина «слабаком» и предложив «встретиться в любое время».

«Голден Стэйт» обменял Джордана Пула в «Вашингтон» этим летом.

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2 комментария

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МЗ
Джордан Пул прямо сейчас: "Папа (рукалицо), не надо, остановись".
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Костя Кот
грин против отца пула в хардкор боксинг
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