Дрэймонд Грин о драке с Джорданом Пулом: «Не бью людей просто так»

Теги Голден Стэйт НБА Патрик Беверли Дрэймонд Грин Джордан Пул Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин в подкасте Патрика Беверли рассказал, за что ударил бывшего одноклубника Джордана Пула во время предсезонной тренировки в прошлом году.

«Я не бью людей просто так.

Разумеется, обычно между нами происходит долгий диалог, редко что-то вызывает у меня такие эмоции настолько быстро. Ведь мы команда. Никто в команде не может спровоцировать меня так мгновенно.

Мы знаем, о чем нельзя говорить среди мужчин. Есть вещи, за которые мужчина должен постоять», – сказал Грин.

Чемпионы НБА подрались на тренировке – есть видео с нокаутом. Возможно, все из-за денег

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10 комментариев

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Максим Макеев
Ладно уж храни свои секреты
Потом все равно в автобиографии напишешь
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гайка и болт
Джордан Пул: Я твой защита шатал
Дреймонд Грин: 💥
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carmelo hot sause
Умный человек не стал бы возвращаться к этой теме, ещё и оправдывая себя, потому что там нельзя найти адекватную причину. Целый сезон похерили, возможно, из-за этого случая
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quznez
У Пула надо спросить про ахилессову пяту защитника, как выключить Грина на пару игр в плове.
+2
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kisliy33
прям есть какие то сомнения, что молодой парнишка Пул сказал что-то нууууууууу прям такое, что завело мистера спокойствие и привело к удару в лицо... про мамку пошутил?
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kpvhmsvb2g
Ответ elMORRO
приятно когда тебя дословно цитирует драмонд грин( 14 мая, 20:28 | К новости Джордан Пул об инциденте с Грином: «Не так много людей способны осознать масштаб произошедшего»+2 все что нужно это слить пула, пацан разваливает команду своим поведением. грин не просто так ему втащил и все адекваты на стороне грина в данной ситуации. через время вы это поймете. пул абсолютно мерзкий тип с мерзким поведением и атмосфера разрушена из-за него. грин был самим собой, он братишка с клеем и стефом. они прошли через многое, его поведение не может никого удивить и разрушить атмосферу, он всегда таким был. пул же наговорил лишнего, получил в табло и подставил всю команду, потому что ей пришлось нести груз этой ситуации через весь сезон. по хорошему надо было тогда принимать решение и выкидывать пула, потому что грин ключевой игрок династии 73-9, а пул никто. понадеялись разрулить ситуацию, но нет, пул оказался неадекватным глупым пацаном и развалил команду, это было видно в поведении стефа по отношению к нему и его реакции на пула. вся проблема в пуле. единственно верный вариант это слить его. обычная тупая пулялка. таких миллиард в лиге. тот же пэйтон за копейки гораздо полезнее пула. все фанаты гсв должны молиться, чтобы пула выкинули из команды. И должны извиниться перед грином, потому что он был прав втащив пулу. вы же видите мерзкое поведение пула. если не видите, ознакомьтесь. грин просто так не бьет людей. мир
фанатам ЛеБрика виднее
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Joshua Morgenstern
Ответ kisliy33
прям есть какие то сомнения, что молодой парнишка Пул сказал что-то нууууууууу прям такое, что завело мистера спокойствие и привело к удару в лицо... про мамку пошутил?
Ага, про мамку. Только забыл что не в интернете находится.
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