Форвард « » в подкасте рассказал, за что ударил бывшего одноклубника во время предсезонной тренировки в прошлом году.

«Я не бью людей просто так.

Разумеется, обычно между нами происходит долгий диалог, редко что-то вызывает у меня такие эмоции настолько быстро. Ведь мы команда. Никто в команде не может спровоцировать меня так мгновенно.

Мы знаем, о чем нельзя говорить среди мужчин. Есть вещи, за которые мужчина должен постоять», – сказал Грин.

Чемпионы НБА подрались на тренировке – есть видео с нокаутом. Возможно, все из-за денег