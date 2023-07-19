Дрэймонд Грин о драке с Джорданом Пулом: «Не бью людей просто так»
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин в подкасте Патрика Беверли рассказал, за что ударил бывшего одноклубника Джордана Пула во время предсезонной тренировки в прошлом году.
«Я не бью людей просто так.
Разумеется, обычно между нами происходит долгий диалог, редко что-то вызывает у меня такие эмоции настолько быстро. Ведь мы команда. Никто в команде не может спровоцировать меня так мгновенно.
Мы знаем, о чем нельзя говорить среди мужчин. Есть вещи, за которые мужчина должен постоять», – сказал Грин.
Чемпионы НБА подрались на тренировке – есть видео с нокаутом. Возможно, все из-за денег
Потом все равно в автобиографии напишешь
Дреймонд Грин: 💥