Бросок Брэндона Уильямса на овертайм в матче «Далласа» с «Никс» не был засчитан из-за фола в нападении
Брэндон Уильямс мог спасти «Мэверикс» перед сиреной.
Разыгрывающий «Далласа» Брэндон Уильямс пошел в проход на последних секундах матча против «Никс» (111:113) при «-2» и реализовал бросок в падении из-под кольца, но мяч не был засчитан из-за фола в нападении.
Уильямс закончил матч с 8 очками и 4 передачами за 20 минут при 2 точных из 11 бросков с игры и 1 из 6 из-за дуги.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
