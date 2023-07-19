Отец Джордана Пула – Дрэймонду Грину: «Слабак. Готов встретиться в любое время»
Отец Джордана Пула Энтони Пул отреагировал на недавний комментарий Дрэймонда Грина о драке с бывшим защитником «Голден Стэйт».
«Это какая-то чушь. Джей Пи был его приятелем, а он избегал меня весь год. Он слабак, и я настаиваю на этом. Он не извинился ни передо мной, ни перед моей женой. Так что он отстой, и я готов встретиться с ним в любое время, когда он захочет», – написал Энтони Пул в твиттере.
Ранее Грин в подкасте Патрика Беверли рассказал, за что ударил Джордана Пула во время предсезонной тренировки в прошлом году. «Я не бью людей просто так. Мы знаем, о чем нельзя говорить среди мужчин. Есть вещи, за которые мужчина должен постоять», – сказал Грин.
«Голден Стэйт» обменял Джордана Пула в «Вашингтон» этим летом.
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Прям вижу новость "Прадед Пула назвал Грина слабаком из-за того, что тот не встал перед ним на колени , вымаливая прощение"