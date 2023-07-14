«Нью-Йорк» пытается обменять Эвана Фурнье

Теги возможные переходы Нью-Йорк НБА Эван Фурнье Баскетбол

«Нью-Йорк» изучает возможности обмена легкого форварда Эвана Фурнье, информирует инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер.

Фишер добавляет, что высока вероятность перехода игрока в рамках сделки с участием нескольких сторон.

30-летний француз принял участие в 27 матчах прошедшей регулярки за «Никс». Он набирал в среднем 6,1 очка за 17 минут на паркете.

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5 комментариев

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Сергей Орлов
Меняйте в Уникс на права на Воронцевича.
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wallenberg
Пытается - ключевое слово.
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Дэннис Молинарев
Второй год пытается
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Kraa
Ответ DiffusedLight
Он настолько сдал?
Да, он сдал, но главным образом проблема в том, что он не подходит Тибодо, который на двойке хочет видеть кого то вроде классического 3&D. У Фурнье D никогда и не было, а 3 он в прошлом году перестал попадать. А так я думаю многим командам он еще способен принести пользу, просто все же знают, что Никс он не нужен, и пытаются развести на драфтпик.
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DiffusedLight
Он настолько сдал?
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