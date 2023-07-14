«Нью-Йорк» пытается обменять Эвана Фурнье
«Нью-Йорк» изучает возможности обмена легкого форварда Эвана Фурнье, информирует инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер.
Фишер добавляет, что высока вероятность перехода игрока в рамках сделки с участием нескольких сторон.
30-летний француз принял участие в 27 матчах прошедшей регулярки за «Никс». Он набирал в среднем 6,1 очка за 17 минут на паркете.
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