«Нью-Йорк» пытается обменять Эвана Фурнье

« » изучает возможности обмена легкого форварда , информирует инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер.

Фишер добавляет, что высока вероятность перехода игрока в рамках сделки с участием нескольких сторон.

30-летний француз принял участие в 27 матчах прошедшей регулярки за «Никс». Он набирал в среднем 6,1 очка за 17 минут на паркете.

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