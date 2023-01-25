Эван Фурнье: «Эмбиида примут в сборной Франции с распростертыми объятиями»
Атакующий защитник «Нью-Йорка» Эван Фурнье заявил, что будет рад, если центровой Джоэл Эмбиид присоединится к сборной Франции.
«Джоэл Эмбиид с нами? Посмотрим.
Он получил гражданство США, но я не думаю, что он будет играть за США. Если он выберет Францию, ему будут рады. Мы примем его с распростертыми объятиями.
Мы будем очень конкурентоспособны, если придет еще один бигмен. Мы строим особенную команду», – сказал Фурнье.
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