Эван Фурнье: «Эмбиида примут в сборной Франции с распростертыми объятиями»

Атакующий защитник «Нью-Йорка» заявил, что будет рад, если центровой Джоэл Эмбиид присоединится к сборной Франции.

« с нами? Посмотрим.

Он получил гражданство США, но я не думаю, что он будет играть за США. Если он выберет Францию, ему будут рады. Мы примем его с распростертыми объятиями.

Мы будем очень конкурентоспособны, если придет еще один бигмен. Мы строим особенную команду», – сказал Фурнье.

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