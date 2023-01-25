Эван Фурнье: «Эмбиида примут в сборной Франции с распростертыми объятиями»

Теги сборная Франции сборная США НБА Эван Фурнье Джоэл Эмбиид Баскетбол

Атакующий защитник «Нью-Йорка» Эван Фурнье заявил, что будет рад, если центровой Джоэл Эмбиид присоединится к сборной Франции.

«Джоэл Эмбиид с нами? Посмотрим.

Он получил гражданство США, но я не думаю, что он будет играть за США. Если он выберет Францию, ему будут рады. Мы примем его с распростертыми объятиями.

Мы будем очень конкурентоспособны, если придет еще один бигмен. Мы строим особенную команду», – сказал Фурнье.

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5 комментариев

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Курье Хамес
Ответ Mr.BadGuy
кстати интересно почему в баскете не используют какого нибудь хорошего игрока спринтера, чтобы если получаешь в свое кольцо он бы сразу на скорости убегал к чужому и ему следовал длинный пас и легкие два. Может быть это была бы новая революция в баскетболе. Мбаппе как раз бы подошел. Он от любого баскетболиста убежит как от стоячего.
ДеАрон Фокс
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mr.BadGuy
Ответ Que miras, bobo?
Прикиньте Франция на сл.чемпионате мире по баскетболу: Мбаппе, Эмбиид, Фуркад, Вембаньяма , и на позиии гарда Макрон 😱
кстати интересно почему в баскете не используют какого нибудь хорошего игрока спринтера, чтобы если получаешь в свое кольцо он бы сразу на скорости убегал к чужому и ему следовал длинный пас и легкие два. Может быть это была бы новая революция в баскетболе. Мбаппе как раз бы подошел. Он от любого баскетболиста убежит как от стоячего.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
frog19
Ответ Que miras, bobo?
Прикиньте Франция на сл.чемпионате мире по баскетболу: Мбаппе, Эмбиид, Фуркад, Вембаньяма , и на позиии гарда Макрон 😱
И Зидан главный тренер
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Que miras, bobo?
Прикиньте Франция на сл.чемпионате мире по баскетболу:
Мбаппе, Эмбиид, Фуркад, Вембаньяма
, и на позиии гарда Макрон 😱
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
За Валенсию с 1999
Пусть играет за свой Камерун с паскалькой
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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