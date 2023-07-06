«Никс» хотели обменять Топпина, Граймса, Фурнье и три пика 1-го раунда на Пола Джорджа
Руководители «Нью-Йорка» и «Клипперс» во время драфта вели переговоры о возможном обмене с участием форварда Пола Джорджа («Клипперс»).
По информации HoopsHype, «Никс» рассматривали возможность обмена Оби Топпина, Квентина Граймса, Эвана Фурнье и трех пиков первого раунда на Джорджа.
После того, как «Клипперс» потребовали включить в сделку Ар Джей Баррета вместо Топпина, «Никс» отказались от сделки.
33-летний Джордж в это межсезонье претендует на 220 миллионов долларов за 4 года. Если продления не будет, то следующим летом у него будет возможность воспользоваться опцией игрока и выйти из контракта.
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Если что и было бы, то оно должно было включать зарплату Бэрретта или Рэндла.
Всё остальное - сказки.