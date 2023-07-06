«Никс» хотели обменять Топпина, Граймса, Фурнье и три пика 1-го раунда на Пола Джорджа

Теги возможные переходы Клипперс Нью-Йорк НБА Пол Джордж Эван Фурнье Ар Джей Барретт Оби Топпин Квентин Граймс Баскетбол

Руководители «Нью-Йорка» и «Клипперс» во время драфта вели переговоры о возможном обмене с участием форварда Пола Джорджа («Клипперс»).

По информации HoopsHype, «Никс» рассматривали возможность обмена Оби Топпина, Квентина Граймса, Эвана Фурнье и трех пиков первого раунда на Джорджа.

После того, как «Клипперс» потребовали включить в сделку Ар Джей Баррета вместо Топпина, «Никс» отказались от сделки.

33-летний Джордж в это межсезонье претендует на 220 миллионов долларов за 4 года. Если продления не будет, то следующим летом у него будет возможность воспользоваться опцией игрока и выйти из контракта.

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3 комментария

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Misson
3 первых пика за Джорджа, который больше никогда даже 60 игр в сезоне не сыграет! Определенно, адекватных менеджеров в лиге всё меньше и меньше.
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Freddy Durst
3 игрока + 3 пика за Жору ? Хааааа)
+2
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+2
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AllanHouston
С этим подбором игроков сделка нелегальна, ибо зарплат недостаточно со стороны "Никс" и добавить шибко некем

Если что и было бы, то оно должно было включать зарплату Бэрретта или Рэндла.

Всё остальное - сказки.
+2
0
+2
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