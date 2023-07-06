«Никс» хотели обменять Топпина, Граймса, Фурнье и три пика 1-го раунда на Пола Джорджа

Руководители « » и «Клипперс» во время драфта вели переговоры о возможном обмене с участием форварда («Клипперс»).

По информации HoopsHype, «Никс» рассматривали возможность обмена , Квентина Граймса, Эвана Фурнье и трех пиков первого раунда на Джорджа.

После того, как « » потребовали включить в сделку вместо Топпина, «Никс» отказались от сделки.

33-летний Джордж в это межсезонье претендует на 220 миллионов долларов за 4 года. Если продления не будет, то следующим летом у него будет возможность воспользоваться опцией игрока и выйти из контракта.

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