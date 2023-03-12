Анонимный генеральный менеджер: «Нью-Йорк» находится в контакте с Заком Лавином»

Теги Чикаго Нью-Йорк НБА Эван Фурнье Зак Лавин Ар Джей Барретт Баскетбол

Анонимный генеральный менеджер команды Восточной конференции рассказал, что окружение звездного защитника «Чикаго» Зака Лавина форсирует переход в «Нью-Йорк».

«Они находятся в контакте с Заком Лавином. Возможно, это исходит от окружения игрока.

Взять на себя контракт Лавина – большое финансовое обязательство. Но если «Никс» создадут пакет Барретт, Фурнье и три пика, что-то в этом диапазоне – тогда они смогут оформить сделку», – сказал менеджер.

В текущем сезоне Лавин набирает 24,9 очка, 4,0 передачи и 4,9 подбора в 63 матчах.

Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает

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2 комментария

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Stephan Carrypenko
Анонимный инсайдер в ударе)
Но зачем это Никс?! Посещаемость и так норм. Если кто нужен в этот коллектив, то кто-то серьезней. Вообще Никс интересные и при обстоятельствах вполне можно завлечь кого-то
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Flash27
анонимный генеральный менеджер сегодня разговорился
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