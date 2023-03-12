Анонимный генеральный менеджер: «Нью-Йорк» находится в контакте с Заком Лавином»

Анонимный генеральный менеджер команды Восточной конференции рассказал, что окружение звездного защитника « » форсирует переход в « ».

«Они находятся в контакте с Заком Лавином. Возможно, это исходит от окружения игрока.

Взять на себя контракт Лавина – большое финансовое обязательство. Но если «Никс» создадут пакет , и три пика, что-то в этом диапазоне – тогда они смогут оформить сделку», – сказал менеджер.

В текущем сезоне Лавин набирает 24,9 очка, 4,0 передачи и 4,9 подбора в 63 матчах.

Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает