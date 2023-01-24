Эван Фурнье: «Мне хочется остаться в «Никс», но также хочется играть»

Теги возможные переходы Нью-Йорк НБА Том Тибодо Эван Фурнье Баскетбол

Атакующий защитник «Нью-Йорка» Эван Фурнье заявил, что намерен побороться за игровое время в нынешней команде.

«В идеале я хотел бы остаться здесь. Я хочу играть здесь. У меня было множество вариантов, но я хотел перейти в «Никс». Я люблю Нью-Йорк. Я хотел выступать за команду Тома Тибодо. Так что мне хочется остаться, но также хочется играть. Я пребываю в лучшей форме за карьеру. Это мои лучшие годы.

Конечно, в таком состоянии хочется играть. Мне нравится бороться. Нет такого, что я разучился играть. В прошлом году у меня была другая роль, и каким-то образом мне удалось побить рекорд клуба, который держался 30 лет. Я способен разобраться в любой ситуации», – сказал Фурнье.

В этом сезоне 30-летний баскетболист провел 20 матчей, набирая в среднем 6,8 очка при реализации 31% бросков из-за дуги. В середине ноября он был выведен из ротации «Никс» и с того времени является кандидатом на обмен.

Фурнье заработает 18 миллионов долларов за сезон-2022/23 и 18,9 миллиона за сезон-2023/24. В сезоне-2024/25 его контракт на 19 миллионов не гарантирован.

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4 комментария

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МЗ
хотел играть за Тибодо)))) Риили?
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matsko
В сборной так один из лидеров. Видимо психологически тяжело ему принимать роль дополняющего игрока в Никс. В Юту бы его. Как раз подходит команде по определенным неигровым параметрам)))
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xQcoW
Знатно ограбил НЙ. Теперь Никс сложно избавиться от этого балласта.
+2
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Muskat
Don’t google☝️
+7
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+7
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