«Я не играл в этом сезоне, так зачем меня оставлять?» Эван Фурнье уверен, что «Никс» его обменяют

Теги возможные переходы Нью-Йорк НБА Эван Фурнье Баскетбол

Атакующий защитник «Нью-Йорка» Эван Фурнье уверен, что его обменяют в другой клуб в межсезонье.

«Вы же знаете, что я не останусь. Они не оставят меня. Очень удивлюсь, если они это сделают. Что ж, посмотрим. Хотя это явно зависит не от меня.

Одиннадцать лет в лиге, большой контракт, они явно пытаются развивать молодых парней. Я не играл в этом сезоне, так зачем им меня оставлять?

На самом деле мой сезон закончился уже очень давно. Мне потребовался месяц, чтобы понять это. Сначала я думал, что нужно просто проявить терпение и наблюдать, как развивается команда. Очевидно, будут изменения, и меня обменяют», – сказал Фурнье.

Джимми Батлер и Том Тибодо были созданы друг для друга. Настолько, что маниакальность обоих разрушила идеальный союз

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3 комментария

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Santy-44
Ответ Мурзин Ринат
Тибодо странный тренер, вроде в регулярке что-то и показывает, но как только наступает плей-офф, все конец, тактика с лидерами по 48 минут не работает, нужны свежие ноги со скамейки, но где их взять , если весь сезон они не играли , это было и в Чикаго , и в Миннесоте и сейчас здесь тоже , помню Чикаго, где Батлер и Денг играли по 48 минут и это очень читалось, никакой вариативности
Ну, против Кэвс очень важную роль сыграли именно скамеечники - Хартенштайн, Куикли и Харт. Особенно последний.
Так что касаемо заигрывания резервов именно в этом ПО все очень неплохо было
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Мурзин Ринат
Тибодо странный тренер, вроде в регулярке что-то и показывает, но как только наступает плей-офф, все конец, тактика с лидерами по 48 минут не работает, нужны свежие ноги со скамейки, но где их взять , если весь сезон они не играли , это было и в Чикаго , и в Миннесоте и сейчас здесь тоже , помню Чикаго, где Батлер и Денг играли по 48 минут и это очень читалось, никакой вариативности
+4
-2
+2
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Alexander92
Ответ Мурзин Ринат
Тибодо странный тренер, вроде в регулярке что-то и показывает, но как только наступает плей-офф, все конец, тактика с лидерами по 48 минут не работает, нужны свежие ноги со скамейки, но где их взять , если весь сезон они не играли , это было и в Чикаго , и в Миннесоте и сейчас здесь тоже , помню Чикаго, где Батлер и Денг играли по 48 минут и это очень читалось, никакой вариативности
Ага, особенно в этом ПО, когда Тибодо не побоялся снять с игры Рэндла в 4-ой четверти, за место которого отбегал Оби Топпин. У кого из тренеров в этом ПО хватило духа такое сделать? Ну, и если Фурнье не играет, значит не готов приносить пользу команде. Не понимаю я почему так ценят этого переоценённого игрока.
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