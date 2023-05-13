«Я не играл в этом сезоне, так зачем меня оставлять?» Эван Фурнье уверен, что «Никс» его обменяют

Атакующий защитник « » уверен, что его обменяют в другой клуб в межсезонье.

«Вы же знаете, что я не останусь. Они не оставят меня. Очень удивлюсь, если они это сделают. Что ж, посмотрим. Хотя это явно зависит не от меня.

Одиннадцать лет в лиге, большой контракт, они явно пытаются развивать молодых парней. Я не играл в этом сезоне, так зачем им меня оставлять?

На самом деле мой сезон закончился уже очень давно. Мне потребовался месяц, чтобы понять это. Сначала я думал, что нужно просто проявить терпение и наблюдать, как развивается команда. Очевидно, будут изменения, и меня обменяют», – сказал Фурнье.

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