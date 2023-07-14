Джонатан Куминга: «Крис Пол играет в другой баскетбол. Интересно, как все будет выглядеть в деле»
Форвард «Голден Стэйт» Джонатан Куминга рассказал, как отреагировал на переход разыгрывающего Криса Пола в команду.
«Я был удивлен. Наблюдая за Си-Пи, я понял, что он играет в другой баскетбол. «Уорриорз» много двигаются с мячом, все в очень быстром темпе.
Мне просто не терпится увидеть, как это будет выглядеть в деле. У Пола большой опыт, уверен, он привнесет столько всего, чего у нас не было в команде», – поделился Куминга.
Ранее Дрэймонд Грин выразил уверенность, что Пол сможет полностью раскрыть потенциал Куминги.
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там с мячом карри и грин и это работает а теперь будет пол и он играет в медленный позиционный баскет