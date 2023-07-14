Джонатан Куминга: «Крис Пол играет в другой баскетбол. Интересно, как все будет выглядеть в деле»

Форвард « » рассказал, как отреагировал на переход разыгрывающего в команду.

«Я был удивлен. Наблюдая за Си-Пи, я понял, что он играет в другой баскетбол. «Уорриорз» много двигаются с мячом, все в очень быстром темпе.

Мне просто не терпится увидеть, как это будет выглядеть в деле. У Пола большой опыт, уверен, он привнесет столько всего, чего у нас не было в команде», – поделился Куминга.

Ранее Дрэймонд Грин выразил уверенность, что Пол сможет полностью раскрыть потенциал Куминги.

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