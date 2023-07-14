Джонатан Куминга: «Крис Пол играет в другой баскетбол. Интересно, как все будет выглядеть в деле»

Теги Голден Стэйт Крис Пол НБА Джонатан Куминга Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Джонатан Куминга рассказал, как отреагировал на переход разыгрывающего Криса Пола в команду.

«Я был удивлен. Наблюдая за Си-Пи, я понял, что он играет в другой баскетбол. «Уорриорз» много двигаются с мячом, все в очень быстром темпе.

Мне просто не терпится увидеть, как это будет выглядеть в деле. У Пола большой опыт, уверен, он привнесет столько всего, чего у нас не было в команде», – поделился Куминга.

Ранее Дрэймонд Грин выразил уверенность, что Пол сможет полностью раскрыть потенциал Куминги.

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3 комментария

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Seadog
будет будет как будет так будет всегда. Пожалуйста, редактируйте новости)
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БУГАЙ
вообще пол как раз не очень подходит для гсу
там с мячом карри и грин и это работает а теперь будет пол и он играет в медленный позиционный баскет
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Михаил Евдокимов
Надеюсь с Кумингой вопросы порешали и в след сезоне ему и Муди дадут более ощутимую роль в команде.
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