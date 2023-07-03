Дрэймонд Грин: «Крис Пол полностью раскроет потенциал Джонатана Куминги»

Теги Голден Стэйт Крис Пол НБА Пол Джордж Дрэймонд Грин Джонатан Куминга Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин стал гостем подкаста Пола Джорджа («Клипперс») Podcast P with Paul George.

Джордж спросил, что привнесет в команду опытный разыгрывающий Крис Пол в предстоящем сезоне.

«После поражения от «Лейкерс» Стеф на пресс-конференции сказал, что нам не хватило разнообразия. Если противник делает что-то, то мы в ответ делаем так-то: в прошлом сезоне у нас не было множества различных путей для набора очков. Пол поможет нам в этом.

Скажу еще одну вещь, и я сам, кстати, хочу посмотреть, как он это делает. Я считаю, что Крис Пол полностью раскроет потенциал Джонатана Куминги. Си Пи отлично ладит с молодыми. Деандре Эйтон выглядел как «баст» до прихода Пола. С Кумингой Пол сделает что-то невероятное», – ответил Грин.

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6 комментариев

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ГРУПА ЗИСК
Как баст до Пола выглядел и Шредер... С Полом он стал кандидатом на лучшего шестого. После все сами видели.
С Полом ещё и Дорт появился, да ШГА тоже неплохо развился. При всей неоднозначности СиПи3 - как ментор он хорош
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Вадим Дзахоев
Дрэймонд: дайте мне Пола и 14 бревен и я выиграю NBA (c)
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Tim Timson
Эйтон выглядел как Баст и во время ухода Пола) был проблеск год назад, но Эйтон погасил его быстро)
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Naduvnoy
Я верю в понимание игры Грином. И очень хочу верить в то, что он говорит про СП3 в вопросе раскрытии Куминги. Потенциал его и правда огромен, но такое ощущение что ему не уделяли достаточно внимания или делали это неправильно. А сам Грин может тогда и выбор позиции в обороне подтянет парню. По мне тот часто ошибается в несколько десятков см при индивидуальной защите. Часто не равно всегда)
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zippa
... или получит по щам. Добавил Дреймонд.
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