Дрэймонд Грин: «Крис Пол полностью раскроет потенциал Джонатана Куминги»

Форвард « » стал гостем подкаста («Клипперс») Podcast P with Paul George.

Джордж спросил, что привнесет в команду опытный разыгрывающий в предстоящем сезоне.

«После поражения от «Лейкерс» Стеф на пресс-конференции сказал, что нам не хватило разнообразия. Если противник делает что-то, то мы в ответ делаем так-то: в прошлом сезоне у нас не было множества различных путей для набора очков. Пол поможет нам в этом.

Скажу еще одну вещь, и я сам, кстати, хочу посмотреть, как он это делает. Я считаю, что Крис Пол полностью раскроет потенциал . Си Пи отлично ладит с молодыми. Деандре Эйтон выглядел как «баст» до прихода Пола. С Кумингой Пол сделает что-то невероятное», – ответил Грин.

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