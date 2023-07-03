Дрэймонд Грин: «Крис Пол полностью раскроет потенциал Джонатана Куминги»
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин стал гостем подкаста Пола Джорджа («Клипперс») Podcast P with Paul George.
Джордж спросил, что привнесет в команду опытный разыгрывающий Крис Пол в предстоящем сезоне.
«После поражения от «Лейкерс» Стеф на пресс-конференции сказал, что нам не хватило разнообразия. Если противник делает что-то, то мы в ответ делаем так-то: в прошлом сезоне у нас не было множества различных путей для набора очков. Пол поможет нам в этом.
Скажу еще одну вещь, и я сам, кстати, хочу посмотреть, как он это делает. Я считаю, что Крис Пол полностью раскроет потенциал Джонатана Куминги. Си Пи отлично ладит с молодыми. Деандре Эйтон выглядел как «баст» до прихода Пола. С Кумингой Пол сделает что-то невероятное», – ответил Грин.
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