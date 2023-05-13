«Уорриорз» и Джонатан Куминга обсудят будущее в межсезонье

Теги возможные переходы Голден Стэйт НБА Джонатан Куминга Баскетбол

Ожидается, что «Голден Стэйт» и представители Джонатана Куминги (20 лет, 201 см) обсудят будущее форварда в межсезонье, сообщает The Athletic.

Руководству «Уорриорз» предстоит решить, получит ли Куминга постоянную роль в команде. Если нет, седьмой номер драфта-2021 года может попросить обмен в команду, где он получит больше игрового времени.

В контракте Куминги есть опция команды на сезон-2023/24 стоимостью 6 млн долларов.

В нынешнем сезоне форвард проводил на площадке около 21 минуты в среднем за матч, набирая 9,9 очка и 3,4 подбора.

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4 комментария

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Tim Timson
Ответ DonaldBrashear 2.0
вообще не понял, почему ему время сократили в ПО, в регулярке нормально же играл. Керр вообще не развивает игроков молодых в последнее время, раздражает аж. Но думаю, что Куминга вполне себе хороший актив, если будет обмен. Например, плохой контракт Клэя Томпсона или Джордана Пула + Куминга, думаю, что вполне можно на хороших игроков махнуть. Другое дело, что на Пула и Томпсона спроса никакого нет.
Куминга замена Дрэймонду и Уиггинсу. кого ему было менять в плей-офф с его "стабильностью"?)
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Gauche
Ответ DonaldBrashear 2.0
вообще не понял, почему ему время сократили в ПО, в регулярке нормально же играл. Керр вообще не развивает игроков молодых в последнее время, раздражает аж. Но думаю, что Куминга вполне себе хороший актив, если будет обмен. Например, плохой контракт Клэя Томпсона или Джордана Пула + Куминга, думаю, что вполне можно на хороших игроков махнуть. Другое дело, что на Пула и Томпсона спроса никакого нет.
В регулярке нормально играл, когда соперник позволял. Быстрый, мощный, прыгучий, есть несколько хорошо заученных движений - но вот в голове полный мрак. Одно время у него получалось входить в краску с разворотом на 360 - ок, соперники к этому приспособились, и стал богатырь Куминга раз за разом утыкаться носом в забор. Было дело, три подряд горшка словил на таком своём трюке.
А в этом ПО... Там же Майк Браун был, знающий его, как облупленного. Стоило появиться Куминге на паркете, атака шла через него, и он каждый раз оставался сторожить пустое место - на элементарные обманки покупался. Дошло до того, что Керр снял Кумингу уже через три минуты после выхода.
Другое дело, что с Лейкерс можно было его и попробовать. Там многое решалось за счёт физической формы, и этот конь мог там порезвиться. Скорее всего, его теперь используют как актив для сплава: либо Пула, либо Томпсона. В Лиге много команд, где низкий игровой интеллект некритичен.
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Вялый Харден
да какое там будущее, с новым-то соглашением
два путя с аксиомой Эскобара
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