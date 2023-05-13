«Уорриорз» и Джонатан Куминга обсудят будущее в межсезонье

Ожидается, что «Голден Стэйт» и представители (20 лет, 201 см) обсудят будущее форварда в межсезонье, сообщает The Athletic.

Руководству «Уорриорз» предстоит решить, получит ли Куминга постоянную роль в команде. Если нет, седьмой номер драфта-2021 года может попросить обмен в команду, где он получит больше игрового времени.

В контракте Куминги есть опция команды на сезон-2023/24 стоимостью 6 млн долларов.

В нынешнем сезоне форвард проводил на площадке около 21 минуты в среднем за матч, набирая 9,9 очка и 3,4 подбора.

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