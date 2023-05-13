«Уорриорз» и Джонатан Куминга обсудят будущее в межсезонье
Ожидается, что «Голден Стэйт» и представители Джонатана Куминги (20 лет, 201 см) обсудят будущее форварда в межсезонье, сообщает The Athletic.
Руководству «Уорриорз» предстоит решить, получит ли Куминга постоянную роль в команде. Если нет, седьмой номер драфта-2021 года может попросить обмен в команду, где он получит больше игрового времени.
В контракте Куминги есть опция команды на сезон-2023/24 стоимостью 6 млн долларов.
В нынешнем сезоне форвард проводил на площадке около 21 минуты в среднем за матч, набирая 9,9 очка и 3,4 подбора.
«Голден Стэйт» сложил чемпионские полномочия! «Лейкерс» – в финале Запада
А в этом ПО... Там же Майк Браун был, знающий его, как облупленного. Стоило появиться Куминге на паркете, атака шла через него, и он каждый раз оставался сторожить пустое место - на элементарные обманки покупался. Дошло до того, что Керр снял Кумингу уже через три минуты после выхода.
Другое дело, что с Лейкерс можно было его и попробовать. Там многое решалось за счёт физической формы, и этот конь мог там порезвиться. Скорее всего, его теперь используют как актив для сплава: либо Пула, либо Томпсона. В Лиге много команд, где низкий игровой интеллект некритичен.
два путя с аксиомой Эскобара