«Уорриорз» хотят обменять Джонатана Кумингу на высокий драфт-пик
«Голден Стэйт» намерен обменять форварда Джонатана Кумингу (20 лет, 201 см) на высокий пик драфта этого года, сообщает эксперт ESPN Джонатан Гивони.
Куминга не получает постоянное игровое время и, как сообщается, заинтересован в обмене, если не получит более важную роль в следующем сезоне.
Куминга был выбран под общим седьмым номером на драфте 2021 года.
«Уорриорз» также имеют в своем распоряжении 19-й пик, который они могут включить в обмен.
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