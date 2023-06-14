«Уорриорз» хотят обменять Джонатана Кумингу на высокий драфт-пик

Теги возможные переходы Голден Стэйт НБА драфт НБА Джонатан Куминга Баскетбол

«Голден Стэйт» намерен обменять форварда Джонатана Кумингу (20 лет, 201 см) на высокий пик драфта этого года, сообщает эксперт ESPN Джонатан Гивони.

Куминга не получает постоянное игровое время и, как сообщается, заинтересован в обмене, если не получит более важную роль в следующем сезоне.

Куминга был выбран под общим седьмым номером на драфте 2021 года.

«Уорриорз» также имеют в своем распоряжении 19-й пик, который они могут включить в обмен.

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10 комментариев

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Jason Williams
Ответ Ярый ненавистник
Интересно,если ГСВ предложат пакет из Пула,Куминги и 19 пика,смогут ли они подняться в топ 3?
какой-то пакет с говном получается))
+18
-3
+15
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ST-L
Ответ Ярый ненавистник
Интересно,если ГСВ предложат пакет из Пула,Куминги и 19 пика,смогут ли они подняться в топ 3?
слишком не?
+1
0
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ST-L
Ответ Ярый ненавистник
Тут и драфт достаточно топовый,так что почему бы и нет.
и пул и куминга за скута? ну не знаю, по мне перебор
+1
0
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Tolball
Ответ Ярый ненавистник
Интересно,если ГСВ предложат пакет из Пула,Куминги и 19 пика,смогут ли они подняться в топ 3?
С Пулом?)-точно нет.
+1
0
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Gauche
Команда, играющая от движения (Сакраменто), раскатывала его как дурачка. Но против команды, играющей от индивидуальных скиллов (Лейкерс), Куминга мог бы быть полезен. Естественно, теперь он хочет обмен. Если найдёт свою команду, может и заблистать (команда, правда, нет).
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Jerry Rodrogha
Ответ Ярый ненавистник
Интересно,если ГСВ предложат пакет из Пула,Куминги и 19 пика,смогут ли они подняться в топ 3?
Без Пула выше будут. Но вряд ли так высоко
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