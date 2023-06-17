«Уорриорз» получают звонки по Джордану Пулу и Джонатану Куминге

Теги возможные переходы Голден Стэйт НБА Джордан Пул Джонатан Куминга Баскетбол

Игроки «Голден Стэйт» Джордан Пул и Джонатан Куминга интересны клубам НБА, в офис «воинов» звонят коллеги, чтобы оценить возможность потенциальных обменов.

Об этом рассказал инсайдер ESPN Марк Спирс.

«Уорриорз» получают звонки по Куминге, по Пулу. У клуба 19-й пик на предстоящем драфте. Так что у Майка Данливи будет не очень много времени для адаптации в новой должности», – заявил Спирс.

Ранее сообщалось, что «Уорриорз» хотят обменять Кумингу на высокий драфт-пик.

Нового босса «Голден Стэйт» все знают по фото, где его вырубают ногой в челюсть. В реальности все было иначе

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hodor 12
Зап шитк номера с которых звонят.... Надо отдавать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
maximus3737
Кто из ген менеджеров НБА в здравом уме будет сам звонить насчет Пула)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий