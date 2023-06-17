Игроки «Голден Стэйт» и интересны клубам , в офис «воинов» звонят коллеги, чтобы оценить возможность потенциальных обменов.

Об этом рассказал инсайдер ESPN Марк Спирс.

«Уорриорз» получают звонки по Куминге, по Пулу. У клуба 19-й пик на предстоящем драфте. Так что у Майка Данливи будет не очень много времени для адаптации в новой должности», – заявил Спирс.

Ранее сообщалось, что «Уорриорз» хотят обменять Кумингу на высокий драфт-пик.

Нового босса «Голден Стэйт» все знают по фото, где его вырубают ногой в челюсть. В реальности все было иначе