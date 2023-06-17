«Уорриорз» получают звонки по Джордану Пулу и Джонатану Куминге
Игроки «Голден Стэйт» Джордан Пул и Джонатан Куминга интересны клубам НБА, в офис «воинов» звонят коллеги, чтобы оценить возможность потенциальных обменов.
Об этом рассказал инсайдер ESPN Марк Спирс.
«Уорриорз» получают звонки по Куминге, по Пулу. У клуба 19-й пик на предстоящем драфте. Так что у Майка Данливи будет не очень много времени для адаптации в новой должности», – заявил Спирс.
Ранее сообщалось, что «Уорриорз» хотят обменять Кумингу на высокий драфт-пик.
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