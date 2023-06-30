«Индиана» пытается выменять Джонатана Кумингу

Теги возможные переходы Голден Стэйт Индиана НБА Джонатан Куминга Баскетбол

«Индиана» проявляет интерес к форварду «Голден Стэйт» Джонатану Куминге, передает HoopsHype.

Сообщается, что предложение «Пэйсерс» строится вокруг драфт-компенсации.

До проведения драфта 2023 «Уорриорз» уже пытались обменять Кумингу на высокий драфт-пик.

Известно, что другие команды лиги также проявляют интерес к игроку.

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4 комментария

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AnSw33r
Ответ Nightyork97
И у этого развитие закончилось. Если разведут на 1 пик первого раунда - успех
как ты понял что развитие закончилось ? типо в будущее заглянул ?) если брать по реальной ситуации то пацаны времени не давали особо . теперь раз ты Ванга , скажи плз по Тайризу Макси? что ждёт его в НБА ?
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Михаил Евдокимов
Вроде с появлением Пола должен решится вопрос его заигрывания во второй пятерке. Ушел Пул, ушел Донте, во второй юните много времени освободилось, конечно еще есть вероятность что кого-то подпишут, но чтот вряд ли как по мне.
Пол, Муди, Куминга, Пэйтон - как по мне уже более чем достаточная помощь для первой пятерке. И для каждого будут минуты
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Dani Petrov
Ответ Nightyork97
И у этого развитие закончилось. Если разведут на 1 пик первого раунда - успех
И у Лилларда развитие закончилось. Если разведут на 3 пика второва раунда - успех
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