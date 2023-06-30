«Индиана» пытается выменять Джонатана Кумингу

« » проявляет интерес к форварду « » , передает HoopsHype.

Сообщается, что предложение «Пэйсерс» строится вокруг драфт-компенсации.

До проведения драфта 2023 «Уорриорз» уже пытались обменять Кумингу на высокий драфт-пик.

Известно, что другие команды лиги также проявляют интерес к игроку.

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