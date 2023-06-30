«Индиана» пытается выменять Джонатана Кумингу
«Индиана» проявляет интерес к форварду «Голден Стэйт» Джонатану Куминге, передает HoopsHype.
Сообщается, что предложение «Пэйсерс» строится вокруг драфт-компенсации.
До проведения драфта 2023 «Уорриорз» уже пытались обменять Кумингу на высокий драфт-пик.
Известно, что другие команды лиги также проявляют интерес к игроку.
50 главных свободных агентов НБА-2023
Харден не будет свободным агентом, он требует обмен! Рынок игроков НБА разогрелся еще до открытия
Пол, Муди, Куминга, Пэйтон - как по мне уже более чем достаточная помощь для первой пятерке. И для каждого будут минуты