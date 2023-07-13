Джордан Уолш набрал 25 очков в матче Летней лиги против «Лейкерс»
Новичок «Бостона» Джордан Уолш стал самым результативным игроком встречи с «Лейкерс» (95:90) в рамках Летней лиги НБА.
Уолш отметился 25 очками, 8 подборами и перехватом.
За полчаса на площадке форвард реализовал 10 из 20 с игры (3 из 6 с линии).
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