Джордан Уолш набрал 25 очков в матче Летней лиги против «Лейкерс»

Новичок « » Джордан Уолш стал самым результативным игроком встречи с « » (95:90) в рамках Летней лиги .

Уолш отметился 25 очками, 8 подборами и перехватом.

За полчаса на площадке форвард реализовал 10 из 20 с игры (3 из 6 с линии).

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