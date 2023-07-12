Летняя лига НБА. «Голден Стэйт» сыграет с «Далласом», «Лейкерс» встретятся с «Бостоном» и другие матчи

Сегодня в Лас-Вегасе пройдут восемь матчей основного турнира Летней лиги НБА.

«Голден Стэйт» сыграет с « », «Лейкерс» встретятся с « ».

НБА

лига

Лас-Вегас

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12 июля. 22.30

– Миннесота

12 июля. 23.00

Даллас – Голден Стэйт

13 июля. 0.30

Детройт – Торонто

13 июля. 1.00

Индиана – Оклахома

13 июля. 2.30

Орландо – Нью-Йорк

13 июля. 3.00

Юта – Денвер

13 июля. 4.30

Бостон – Лейкерс

13 июля. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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