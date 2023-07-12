Летняя лига НБА. «Голден Стэйт» сыграет с «Далласом», «Лейкерс» встретятся с «Бостоном» и другие матчи
Сегодня в Лас-Вегасе пройдут восемь матчей основного турнира Летней лиги НБА.
«Голден Стэйт» сыграет с «Далласом», «Лейкерс» встретятся с «Бостоном».
НБА
Летняя лига
Лас-Вегас
Мемфис – Клипперс
12 июля. 22.30
Атланта – Миннесота
12 июля. 23.00
Даллас – Голден Стэйт
13 июля. 0.30
Детройт – Торонто
13 июля. 1.00
Индиана – Оклахома
13 июля. 2.30
Орландо – Нью-Йорк
13 июля. 3.00
Юта – Денвер
13 июля. 4.30
Бостон – Лейкерс
13 июля. 5.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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