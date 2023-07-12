Летняя лига НБА. «Голден Стэйт» сыграет с «Далласом», «Лейкерс» встретятся с «Бостоном» и другие матчи

Теги результаты Бостон Атланта Даллас Денвер Детройт Голден Стэйт Индиана Клипперс Лейкерс Мемфис Миннесота Нью-Йорк Орландо Торонто НБА Юта Оклахома-Сити Летняя лига НБА Баскетбол

Сегодня в Лас-Вегасе пройдут восемь матчей основного турнира Летней лиги НБА.

«Голден Стэйт» сыграет с «Далласом», «Лейкерс» встретятся с «Бостоном».

НБА

Летняя лига

Лас-Вегас

МемфисКлипперс

12 июля. 22.30

Атланта – Миннесота

12 июля. 23.00

Даллас – Голден Стэйт

13 июля. 0.30

Детройт – Торонто

13 июля. 1.00

Индиана – Оклахома

13 июля. 2.30

Орландо – Нью-Йорк

13 июля. 3.00

Юта – Денвер

13 июля. 4.30

Бостон – Лейкерс

13 июля. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Кайл Лаури в «Кливленде», Марк Газоль в «Хьюстоне», Майкл Редд в «Далласе» – в НБА было много неудачных оффер-шитов (нет, это не ругательство)

Главный скандал в жизни Майкла Джордана: 4-летний процесс против бывшей любовницы, которая вымогала у него 5 млн за молчание

Кто заработал больше всех за карьеру в НБА

Дождались: Вембаньяма наконец-то сыграл в баскетбол в форме «Сан-Антонио». Получилось… как-то вяло

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stranfio
Из всех матчей интересен Индиана-Оклахома.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий