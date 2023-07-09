Джордан Уолш набрал 18 очков и 5 подборов в матче Летней лиги против «Майами»

Защитник « » Джордан Уолш дебютировал за команду в матче Летней лиги против « » (88:99).

Уолш отметился 18 очками, 5 подборами, двумя перехватами и блок-шотом.

За 30:54 на площадке защитник реализовал 6 из 11 с игры (4 трехочковых) и 2 из 2 с линии.

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