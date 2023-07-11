Шэмс Чарания: «Дэмиан Лиллард не хочет играть за «Клипперс» или «Бостон»

По словам инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, звездный разыгрывающий « » не заинтересован в переходе в «Клипперс» или « ».

«Команды используют неофициальные каналы, чтобы узнать, что думает Дэмиан, и хочет ли он играть за них. « » и «Селтикс» входят в число команд, которые, как я слышал, проявляли определенный интерес к Дэмиану Лилларду. И я думаю, что ответом было «решительное нет». Он хочет играть в « », и точка», – сказал Чарания.

Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда