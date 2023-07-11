Шэмс Чарания: «Дэмиан Лиллард не хочет играть за «Клипперс» или «Бостон»
По словам инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, звездный разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард не заинтересован в переходе в «Клипперс» или «Бостон».
«Команды используют неофициальные каналы, чтобы узнать, что думает Дэмиан, и хочет ли он играть за них. «Клипперс» и «Селтикс» входят в число команд, которые, как я слышал, проявляли определенный интерес к Дэмиану Лилларду. И я думаю, что ответом было «решительное нет». Он хочет играть в «Майами», и точка», – сказал Чарания.
Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда
а чего не денвер тогда? город что ль плохой?
в клипперс товарищ боится травм кавая и джорджа видимо и понимает что без них «дейм тайм» чет как то не сработает
в бостоне видимо пугается переменчивого игрового тона брауна и тейтума и в данном случае спрашивается а где же тогда «дейм тайм» хваленый
цель то у товарища титул по идее а не играние с братишками потому не в его интересах лямки занижать