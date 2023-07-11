Шэмс Чарания: «Дэмиан Лиллард не хочет играть за «Клипперс» или «Бостон»

Теги возможные переходы Бостон Клипперс Майами Портленд НБА Дэмиан Лиллард Шэмс Чарания Баскетбол

По словам инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, звездный разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард не заинтересован в переходе в «Клипперс» или «Бостон».

«Команды используют неофициальные каналы, чтобы узнать, что думает Дэмиан, и хочет ли он играть за них. «Клипперс» и «Селтикс» входят в число команд, которые, как я слышал, проявляли определенный интерес к Дэмиану Лилларду. И я думаю, что ответом было «решительное нет». Он хочет играть в «Майами», и точка», – сказал Чарания.

Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда

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7 комментариев

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Ernyko
Дэмиан Хит и Точка
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SVR55
Я тоже
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Максим Макеев
человеку финалиста лиги обязательно подавай
а чего не денвер тогда? город что ль плохой?
в клипперс товарищ боится травм кавая и джорджа видимо и понимает что без них «дейм тайм» чет как то не сработает
в бостоне видимо пугается переменчивого игрового тона брауна и тейтума и в данном случае спрашивается а где же тогда «дейм тайм» хваленый
цель то у товарища титул по идее а не играние с братишками потому не в его интересах лямки занижать
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Leshiy888
Какой великий нихочуха. Наверное у меня низкая самооценка, но я бы не прочь играть и за Клипперс и даже за Бостон, хоть за них и не болею даже.
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