«Селтикс» и Джейлен Браун добились прогресса в переговорах по продлению контракта

Теги возможные переходы Бостон НБА Джейлен Браун Баскетбол

Звезда «Бостона» Джейлен Браун пока не получил продление контракта, но данный вопрос может решиться в ближайшее время.

По информации Джареда Вайса из The Athletic, «стороны добились прогресса и, вероятно, приблизятся к соглашению в течение ближайшей недели».

Переговоры возобновились в Лас-Вегасе, где недавно стартовал основной турнир Летней лиги.

Браун имеет право на супермаксимальное продление – 270 миллионов долларов за 5 лет.

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