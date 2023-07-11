«Селтикс» и Джейлен Браун добились прогресса в переговорах по продлению контракта
Звезда «Бостона» Джейлен Браун пока не получил продление контракта, но данный вопрос может решиться в ближайшее время.
По информации Джареда Вайса из The Athletic, «стороны добились прогресса и, вероятно, приблизятся к соглашению в течение ближайшей недели».
Переговоры возобновились в Лас-Вегасе, где недавно стартовал основной турнир Летней лиги.
Браун имеет право на супермаксимальное продление – 270 миллионов долларов за 5 лет.
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