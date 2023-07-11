«Селтикс» и Джейлен Браун добились прогресса в переговорах по продлению контракта

Звезда « » пока не получил продление контракта, но данный вопрос может решиться в ближайшее время.

По информации Джареда Вайса из The Athletic, «стороны добились прогресса и, вероятно, приблизятся к соглашению в течение ближайшей недели».

Переговоры возобновились в Лас-Вегасе, где недавно стартовал основной турнир Летней лиги.

Браун имеет право на супермаксимальное продление – 270 миллионов долларов за 5 лет.

Кто заработал больше всех за карьеру в НБА

Дональд Трамп все 90-е мечтал о матче один на один между легендами НБА. Джаббар vs Ирвинг разочаровал, Шак vs Хаким сорвался